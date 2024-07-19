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Maraş'ta hareketlilik başladı

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Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde üçüncü kez toplanan olağan genel kurulda yeni gelişmeler birlikte hareketlilik yaşandı.
Maraş'ta hareketlilik başladı

Maraş Gençlik Spor Kulüp lokalinde divan başkanı İbrahim
Köroğlu, sekreterler Özer Hellaç, Eyüp Yılmaz’ın öncülüğünde yeniden toplanan olağan
genel kuruluda faaliyet ve mali raporla okundu.


Faaliyet ve Mali Raporlar
Genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, faaliyet ve mali raporları okuyarak üyeler
tarafından onaylandı. Genel Kurulda eski başkanlar ve üyeler kulübün geleceği adına bir
takım girişimlerin yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, komite kurulması yönünde öneride
bulunuldu.


Komite Kuruluyor
Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan genel kurulda yeni sezonda faaliyetlerini
sıkıntısı bir şekilde götürülebilmesi için üyeler tarafından önerilen komite oluşumu için
başkan Hasan Oy öncülüğünde 7 kişilik komitenin oluşturulması yönünde onay verilerek
gerekli girişimler ve çalışmalar yapılacak.


Tek Gündemle Toplanılacak
Komitenin yapacağı çalışmaların ardından yaşanacak olan olumlu gelişmelerle birlikte olağan
genel kurul 4. Kez tek gündem maddesi başkanlık için belirlenecek tarih de yeniden
toplanacak. Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde
sekreterliğe müracaat yapılmalıdır.

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