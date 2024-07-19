Maraş'ta hareketlilik başladı

Maraş Gençlik Spor Kulüp lokalinde divan başkanı İbrahim

Köroğlu, sekreterler Özer Hellaç, Eyüp Yılmaz’ın öncülüğünde yeniden toplanan olağan

genel kuruluda faaliyet ve mali raporla okundu.



Faaliyet ve Mali Raporlar

Genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, faaliyet ve mali raporları okuyarak üyeler

tarafından onaylandı. Genel Kurulda eski başkanlar ve üyeler kulübün geleceği adına bir

takım girişimlerin yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, komite kurulması yönünde öneride

bulunuldu.



Komite Kuruluyor

Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan genel kurulda yeni sezonda faaliyetlerini

sıkıntısı bir şekilde götürülebilmesi için üyeler tarafından önerilen komite oluşumu için

başkan Hasan Oy öncülüğünde 7 kişilik komitenin oluşturulması yönünde onay verilerek

gerekli girişimler ve çalışmalar yapılacak.



Tek Gündemle Toplanılacak

Komitenin yapacağı çalışmaların ardından yaşanacak olan olumlu gelişmelerle birlikte olağan

genel kurul 4. Kez tek gündem maddesi başkanlık için belirlenecek tarih de yeniden

toplanacak. Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde

sekreterliğe müracaat yapılmalıdır.