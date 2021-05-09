Maraş'ta mülkler sahiplerine ne zaman iade edilecek? Hasipoğlu yanıtladı...

UBP Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Müzakere heyeti üyesi, Maraş açılımı komitesi başkanı, Gazimağusa Milletvekili Oguzhan Hasipoglu Detay’ın sorularını cevapladı.
Mağusa Türk Gücü(MTG) ne zaman yabancı takımlar ile maç yapabilecek?
Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği var mı?
Cenevre’de alış verişe gitti mi?
Maraş’ta mülkler sahiplerine ne zaman iade edilecek?
Seçim ne zaman olacak?
Çok yakında...
Yapımcılığını Mavifilm Medya’nın yaptığı,
Yönetmenliğini Ali Atamer’in sunuculuğunu Derya Atamerr’in yaptığı İnsan ve Hayat programı çok yakında www.detaygazetesi.com Facebook ve YouTube hesaplarında...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.