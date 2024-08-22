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Maraş'ta otel mi açılıyor?

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Kıbrıs hükümeti ve Kıbrıs Türk liderliği, tur operatörü Tui'nin kuzeye günübirlik turları durdurma kararı üzerine öfkeli bir tartışma yaşarken, Rum Basını Ersin Tatar'ın da misilleme olarak Maraş'ta otel açmaya hazırlandığını yazdı.
Maraş'ta otel mi açılıyor?

Kıbrıs hükümeti ve Kıbrıs Türk liderliği, tur operatörü Tui'nin kuzeye günübirlik turları durdurma kararı üzerine öfkeli bir tartışma yaşarken, Rum Basını Ersin Tatar'ın da misilleme olarak Maraş'ta otel açmaya hazırlandığını yazdı.

Yeni Bakış'ta yer alan bir haberde, Tatar'ın bu gelişme nedeniyle Maraş'ta Kıbrıslı Rum mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazminat aldığı otelleri açmaya çalıştığı bildirildi.

Haberde ayrıca, geçmişte de haberini yaptıkları, harap durumdaki otellerin yenilenmesiyle ilgilenen bir yatırımcının varlığından da söz ediliyor. İki yıl önce gazete, adı açıklanmayan bir işadamının Maraş'taki otelleri satın aldığını ve 2025 sezonu için rezervasyon kabul edeceğini iddia ettiğini belirtmişti.

İşadamı ayrıca toplam dört otel, 86 daire ve 20 dönümlük bir arazi satın aldığını iddia etmişti. Söz konusu arazi üzerinde bir eğlence parkı ve bir plaj kulübü inşa etme planlarının devam ettiğini söyledi.

 

YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ

Günün erken saatlerinde Rum Turizm Bakan Yardımcısı Costas Koumis, Çarşamba sabahı CyBC radyosunda Tui ile yapılan 'anlaşma' konusunu geçiştirerek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "Yeşil Hat tüzüğünü ihlal etmediğini" ve bakan yardımcılığının "turistlerin işgal altındaki topraklarda kalması için bir program teşvik eden herhangi bir kuruluşla işbirliği yapmadığını" söyledi.

Konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soru üzerine "çok sayıda kuruluşla çalışıyoruz, ancak iki tarafı ilgilendiren bir anlaşma hakkında açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum" diyen Koumis, günün ilerleyen saatlerinde Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) verdiği demeçte de "hiçbir bilgiyi kamuoyuna açıklamayı tercih etmiyoruz" dedi. Koumis'in açıklamaları, Tui'nin adadaki operasyon ekibi yöneticisi tarafından yerel tur rehberlerine gönderildiği bildirilen bir e-postanın ekran görüntüsünü de içeren anlaşma haberlerine Kıbrıslı Türklerin öfkeyle tepki göstermesinden bir gün sonra geldi.

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