Maraş'ta Suriyelilerin ev ve iş yerlerine tekbirli saldırı!

İdlib’de gerçekleşen saldırı sonrası 34 askerin yaşamını yitirmesinin ardından, Maraş’ta Suriyelilere ait iş yeri ve evlere yönelik saldırılar meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu kadar mülteciyi beslemek durumunda değiliz” ifadelerini kullandığı konuşması sonrası Suriyelilere yönelik saldırılar başladı. Emniyet yaptığı açıklamada ‘Provokasyonlara gelinmemesi’ uyarısında bulundu.
Önceki gün iki askerin cenazesinin toprağa verildiği Maraş’ta, cenazede bulunan kalabalıktan bazı gruplar Suriyelilere ait olduğu iddia edilen dükkanlara, tekbir getirip slogan atan gruplar saldırmıştı.
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