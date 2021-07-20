Maraş'ta takas, tazminat ve iade süreci başlıyor, işte açılacak olan bölgenin detayı

Maraş'ta takas, tazminat ve iade süreci başlıyor...

Başbakan Saner, Gazimağusa Belediyesi'nden kapalı Maraş istikametine doğru Dr. Fazıl Endüstri Lisesi'ne kadar olan yokuş ile Şht. Zeki Salih İlkokulu'nun yakınındaki Kiliseye doğru toplam alanın %3,5u açılıyor.

Saner, Bakanlar Kurulu Maraş'ın %3,5'luk olan bu askeri bölgeyi askeri bölge olmaktan çıkardı.

KKTC'de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile Kıbrıslı Rumlar Maraş'ta takas, tazminat ve iade şeklinde mülklerini talep edebilecek.

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Tatar: “Maraş açılımında ikinci aşamaya geçilecek”

Kapalı Maraş’ı açma kararının ardından, ikinci adıma geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na işaret etti, TC’nin de verdiği desteğe minnettarlığını belirtti. Tatar, “Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılarak hak sahiplerine Komisyon’da acilim sağlanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KAPALI Maraş açılımının, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatar, “Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır” dedi.

Erdoğan: Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş’ta hayatın yeniden başlayacağını, ‘Mülkiyet haklarına riayet edilerek’, yüzde 3.5 pilot bölgede açılım yapılacağını açıkladı.

“Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Artık Maraş’ta herkesin yararına yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” diyen Erdoğan, %3,5 pilot bölgede açılım başlamasının da ‘hassasiyetin’ işareti olduğunu belirtti.

“Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis giderilecek” diyen Erdoğan, “Bizim kimsenin malında gözümüz yok, kimse de Kıbrıs Türkü’nün malına göz koyamaz” dedi.

Saner: Takas, tazminat, iade...

Başbakan Ersan Saner, Kapalı Maraş’ta yüzde 3.5 bölgenin daha AİHM kararları çerçevesinde açıldığını duyurdu, kararın geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirtti.

Saner, Kıbrıslı Rumların takas, tazminat ve iade koşullarını takip edip, Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaatta bulunabileceklerini dile getirdi.

“Maraş politikası bizim için farklı bir açılım oldu” şeklinde konuşan Saner, “Biz, bir takım açılımlar daha yapacağız. Maraş’ın kamu alanlarının halkın kullanımına açıldığı bir gerçek” dedi.

Saner, açılan bölgeyi de şu ifadelerle aktardı: Mağusa Belediyesi önünden, Dr Fazıl Küçük yokuşunu çıkıp, Şht Zeki Salih İlkokulu’nun doğu kısmındaki klisenin alt tarafından geçip, Mağusa Belediyesi önünden Maraş’a gidip, kapalı olan yolun toplam alanını kapsıyor.

Saner BRT’de katıldığı programda şunları söyledi: Geçtiğimiz hafta aldığı kararla Mağusa’da Kapalı Maraş’ta yüzölçümü yüzde 3.5 alanı AİHM kararları çerçevesinde, hak sahiplerine müracaat etmeleri halinde tazminat, takas ile kullanımına vererek, açılımını gerçekleştirmiş olduk.

Burada bulunan mülklerin gerçek sahipleri Mal Tazmin Komisyonu’na gerekli başvuruları yapabilecekler.

Mağusa Belediyesi önünden, Dr Fazıl Küçük yokuşu çıkıp, Şht Zeki Salih İlkokulu’nun doğu kısmındaki klisenin alt tarafından geçip, Mağusa Belediyesi önünden Maraş’a gidip, kapalı olan yolun toplam alanı Bakanlar Kurulu kararı ile Mal Tazmin Komisyonu kararlarına uygun şekilde açıldı.

Herhangi bir Rum vatandaşı takas, tazminat ve iade koşullarını takip edip, müracaat edebilecekler. Açılımdan hemen sonra, Kıbrıslı Rumlar kendi mallarını almak için müracaatta bulunacaklar.

Maraş’taki mallarını almak için Kıbrıslı Rumların Mal Tazmin Komisyonu’na başvurduklarını biliyoruz.

Maraş politikası bizim için farklı bir açılım oldu. Biz, bir takım açılımlar daha yapacağız. Maraş’ın kamu alanlarının halkın kullanımına açıldığı bir gerçek…