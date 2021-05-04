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Maraton Geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışlandı

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına ve “prostat kanseri” farkındalığını ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen “4 Kale Ultra Maratonu”ndan elde edilen gelir, derneğe bağışlandı. 
Maraton Geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışlandı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına ve “prostat kanseri” farkındalığını ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen “4 Kale Ultra Maratonu”ndan elde edilen gelir, derneğe bağışlandı. 


İskele’de Green Pedal Bisiklet Kulübü binasında yer alan etkinlikte, prostat kanseri farkındalığına dikkat çekmek ve “Mavi Ay”ı yaratmak amacıyla etkinliği düzenleyen Hüseyin Öngün, maratondan elde edilen geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim etti. 


Kocaismail de, Kantara Kalesi’nden başlayıp Karmi’de biten “4 Kale Ultra Maratonu”nu düzenleyen Öngün’e plaketle teşekkür etti. 


Etkinlikte konuşan Kocaismail, dernek olarak “meme kanseri”ne karşı erken teşhisin faydalarına işaret ettiklerini ve “pembe ay” ile meme kanserine karşı erken tanı bilincini geliştirdiklerini söyledi. 


Prostat kanserinin geri planda kaldığını gördüklerini ifade eden Kocaismail, bu konuda da farkındalık yaratmak için Mart ayının artık “Mavi ay” olarak anılacağını kaydetti.


İlk etkinliğin de bu amaçla yapıldığını ifade eden Kocaismail, Hüseyin Öngün’e lale plaketi takdim etti ve prostat kanseri farkındalık ayına destek verenlere teşekkür etti. 
Etkinlikte iki derneğin yetkilileri de hazır bulundu.

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