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Maratonda şok ölüm

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Maratonda şok ölüm
Antalya'da bu yıl 12'incisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonuna katılan Zeynel Murat Batur, bitiş çizgisine 500 metre kala fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yarış için bir grup arkadaşıyla Antalya'ya gelen Zeynel Murat Batur (36), katıldığı yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yer yığıldı. Koşu için bekleyen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Batur'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Zeynel Murat Batur'un aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı öğrenildi.

'AMBULANS KALABALIKTAN GİDEMEDİ' İDDİASI

Düzenli olarak spor yapan ve bir çok maratona katılan Batur'un ölümü arkadaşlarını şoka uğrattı. Habertürk'te yer alan habere göre, Batur'un yakın arkadaşlarından Kamil İnal, "İstanbul'dan arkadaş grubu olarak maratona katılmaya geldik. Dizimin sakatlığından dolayı ben koşmadım ama arkadaşlarımı bitişte beklemeye başladım. Bitişe 500-600 metre kala Murat düşmüş. Organizasyonun sağlık ekibinin ambulansları da bitişteydi" diye konuştu. 

Organizasyonun ambulansının kalabalık nedeniyle müdahale için çıkamadığını söyleyen İnal, "Hastaneye gittiğinde zaten kalbi durmuş. Müdahaleye cevap vermiyordu. Ambulanstaki süreyle birlikte 45 dakikaya yakın müdahalede bulunulmuş. Ama hayata geri dönmedi. Ambulansın ulaşımın daha kolay olduğu bir yerde olması gerekirdi. Nitekim de ambulans sorumlu olduğu insana müdahale edemedi. Dakikalar sonra 112 ekipleri müdahale edebildi. Erken müdahale olsa Murat arkadaşımız şuan hayatta olabilirdi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Sporcuydu" dedi. 

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Genç sporcu son olarak yarışmada koşarken çektiği bu fotoğrafı paylaşmış. 

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