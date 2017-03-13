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Marcelo'nun sol kalça kasında yırtık tespit edildi

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Marcelo'nun sol kalça kasında yırtık tespit edildi
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sakatlanan Marcelo Guedes'in sol kalça kasında yırtık tespit edildi.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sakatlanan Marcelo Guedes'in sol kalça kasında yırtık tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Marcelo'nun kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki istikrarıyla dikkati çeken Marcelo'nun sakatlığıyla zorlu maçlar öncesi sıkıntıya girdi.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 23 maçta forma giyerken cezası nedeniyle sadece Kasımpaşa mücadelesinde görev alamadı. Ligde 3 golü bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa kupalarındaki 9 karşılaşmada da şans buldu.

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