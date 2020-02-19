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Mardin Valisi, rakip takımın teknik direktörü ve eşini gözaltına aldırdı iddiası

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Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Giresun ekibi Görele Belediyespor arasında oynanan kadın hentbol maçında, Görele Belediyespor teknik direktörünü ve eşini gözaltına aldırıp, çekilen görüntüleri zorla sildirdiği ileri sürüldü.
Mardin Valisi, rakip takımın teknik direktörü ve eşini gözaltına aldırdı iddiası

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Giresun ekibi Görele Belediyespor arasında oynanan kadın hentbol maçında, Görele Belediyespor teknik direktörünü ve eşini gözaltına aldırıp, çekilen görüntüleri zorla sildirdiği ileri sürüldü.

Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görele Belediyespor kadın hentbol takımları geçen Pazar (16 Şubat) günü Mardin’de karşılaştı. Müsabaka sırasında Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın sahaya inerek, rakip takımın kadın oyuncuları ile  Görele Belediyespor teknik direktörünü ve eşini gözaltına aldırıp, çekilen görüntüleri zorla sildirdiği iddia edildi.

Rakip takım teknik direktörünün eşinin çektiği görüntüleri silmesi için gözaltına alındı

Vali Yaman’ın müsabaka devam ettiği sırada sahaya inmesi üzerine oyuna kısa bir süre ara verildi. Daha sonra Görele Belediyespor teknik direktörü Mehmet Ali Binen ve eşi, Vali Yaman’ın talimatıyla gözaltına alındı. Teknik Direktör Binen’in eşinin olay anında çekmiş olduğu görüntüleri silmesi için spor salonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Yaman’ın çekilen görüntüleri zorla sildirdiği belirtildi

Giresun ekibi olayı Türkiye Hentbol Federasyonu’na bildirdi. 

Yaşananlarla ilişkin Görele Belediyespor Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Görele Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ali Binen, Vali Yaman'ın hakemleri maç boyunca yönlendirdiğini iddia etti.

Yaman’ın hakemlerin üzerine yürüdüğünü belirten Binen, yaşananları “Hakemlere ağzına geleni söyledi. Gözlemciyi rezil rüsva etti. Hakemleri rezil rüsva etti. Bağırdı, çağırdı, sonra gitti” diye anlattı. 

Eşinin Vali Yaman'ın sahaya indiği sırada video ile tüm bunları kaydettiğini belirten Binen, daha sonra eşinin Vali Binen tarafından videoları silmesi tehdit edildiğini, alıkoyulduğunu belirtti.

Olayı Türkiye Hentbol Federasyonu’na (THF) bildirdiklerini belirten Binen, hakem raporlarını beklendiğini söyledi. Binen, konuya dair THF Başkanı Bilal Eyüpoğlu’nun Yaman’ı aradığını ancak Yaman’ın “Öyle bir şey yok” cevabı verdiğini söyledi.

THK Başkanı Eyüboğlu: Raporu bekleyeceğiz

THF Başkanı Bilal Eyüpoğlu ise konuya dair yapılacak incelemeden ve hazırlanacak raporlardan sonra konuşabileceklerini belirtti. Eyüpoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) gözlemcisinin hazırlayacağı raporu bekleyeceklerini ifade etti.

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