Mardin’in Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

Halkların Demokratik Partisi‘nden (HDP) bir belediye başkanı daha hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesi Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yürütülen bir yargılama ve iki soruşturma nedeniyle "geçici bir tedbir olarak" görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Valilik açıklamasına göre terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden Yılmaz hakkında aynı suçtan iki ayrı soruşturma da bulunuyor.

Belediye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Başkan Yılmaz'ın belediye binasına girişinin görevli memurca engellendiği görüntüleri içeren bir video yer aldı.

Böylelikle görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarının sayısı 15'e yükselmiş oldu.