Mardo’nun inşaatı mühürlendi

Mağusa’nın tarihi suriçi bölgesinde bulunan Mardo’nun 3’üncü kata çıkmak için inşaat başlatması üzerine yapılan haberler ve yurttaşların tepkisi etkili oldu.

Mağusa’nın tarihi suriçi bölgesinde bulunan Mardo’nun 3’üncü kata çıkmak için inşaat başlatması üzerine yapılan haberler ve yurttaşların tepkisi etkili oldu. Polis ekipleri, Mardo’nun inşaatını mühürledi. İnşaat Cumartesi günü getirilecek olan vinç ile sökülecek.

Mağusa Suriçi’nde tarihi Namık Kemal Meydanı’nda daha önce İş Bankası şubesi olarak kullanılan ve el değiştirerek, Mardo olarak hizmete giren iş yerinde geçtiğimiz hafta başlatılan kaçak inşaat tarafından durduruldu.

İnşaat kaldırılmazsa çalışma izni alamayacak

İş yerinde kayıtsız çalışanlar olduğu da tespit edilirken, Çalışma Dairesi’nin kaçak işçilerle ilgili herhangi bir adım atmadığı ifade edildi. Öte yandan belediyenin çalışma izni verilmesini inşaatın kaldırılmasına bağladığı da belirtilirken, en geç Pazartesi gününe kadar inşaatın kaldırılmaması durumunda Mardo’ya çalışma izni verilmeyeceği belirtildi.