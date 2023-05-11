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“Mare Monte kırmızı çizgimizdir”

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser; “Mare Monte Halk Plajı bizim kırmızı çizgimizdir. Aksi bir kararı bölge halkına karşı alınmış savaş kararı olarak görürüz” diye konuştu.
“Mare Monte kırmızı çizgimizdir”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser; “Mare Monte Halk Plajı bizim kırmızı çizgimizdir. Aksi bir kararı bölge halkına karşı alınmış savaş kararı olarak görürüz” diye konuştu.

KİRALAMA KARARI TEPKİ ÇEKTİ

 Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Mare Monte arazisinin yeniden kiralanması ile ilgili süreci değerlendirdi. Mare Monte arazisi ile ilgili kararı basından öğrendiklerini söyleyen Ataser; kararı öğrendikten hemen sonra avukatlarla görüşmelere başladıklarını belirtti. 2015 yılından bari bölge ile ilgili mücadele ettiklerini anlatan Ataser, daha önce de aynı konu ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını ve sahil kısmının halkın kullanımında kalmasına ve belediyeye verilmesine karar kılındığını açıkladı.

“KENDİ MALIMIZI İSTİYORUZ, BAŞKASININ MALINDA GÖZÜMÜZ YOK”

 Plajın beş yıldızlı bir otele kiralanması konusunda alınan kararın kendilerini üzdüğünü belirten LAÇ Başkanı Ataser, “Biz halkın sahilinin kullanımının bir otele verilmesinin karşısındayız, yasa gereği sahiller verilemez ama bu son kararda yetki verildi” diye konuştu. Konu ile ilgili kabine üyelerini ziyaret edeceğini belirten Ataser, sahiller ile ilgili birçok dilekçenin yetkililerin bilgisinde olduğuna dikkat çekti. Tutumlarının çok net olduğunu söyleyen Ataser, hükümetin sahilin kiralanması konusunda adım atması durumunda en sert şekilde yanıt vereceklerinin altını çizdi ve “Biz kendi malımızı istiyoruz, bizim başkasının malında gözümüz yok” dedi.

“MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK”

Halkın denize girebildiği tek noktanın Mare Monte Halk Plajı olduğunu belirten Başkan Ataser, plajın “peşkeş” çekilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtirken, bu yöndeki bir kararı da bölge halkına karşı savaş olarak sayacaklarını söyledi. Kimseden korkmuyoruz diye ekleyen Ataser, mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerinin de vurgusunda bulundu.

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