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Mare Monte plajındaki uygulamaya tepki!

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Mare Monte plajındaki uygulamaya tepki!
Mare Monte plajındaki uygulamaya tepki!

İşte o açıklama;

Mare Monte Plajı’nda "Damsız Girilmez" Uygulaması Derhal Son Bulmalı

 

Geçen günki paylaşımımızda Alsancak Belediyesi'nin plaj girişlerine koyduğu ve yasal haklarımızı ve ödevlerimizi belirten tabeladan övgüyle bahsetmiştik.

 

Alsancak'ta yer alan ve özelleştirilmesine karşı halkın haklı direnişinin yanında yer aldığımız Mare Monte plajı ile ilgili, bizim de bir süredir üzerinde durduğumuz şikayetler almaya devam ediyoruz.

 

Ne yazık ki bu güzel örnek, özellikle hafta sonları "damsız girilmez" şeklinde bir uygulama ile zarar görmekte ve yasal ve anayasal haklar ihlal edilmekte. Oysa Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği kadın, erkek veya aile olup olmaması fark etmeksizin herkes yasalar önünde eşittir.

 

 Kişilere, cinsiyeti veya cinsel yönelimine göre ayrımcılık yapılması bir insan hakkı ihlalidir. Belediye ve işletme sahipleri, Anayasa'da ve Plajların Kulanım ve Denetimi Yasası'nda tanınan plaja ücretsiz erişim hakkını, herkese eşit olarak uygulamak zorundadır. Bu konuyu plaj yetkilileriyle ve geçtiğimiz yıl bizzat Belediye Başkanı Fırat Ataser ile telefoniyen görüşmemize rağmen, bu yanlış uygulamanın devam ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

 

Bölge halkının bir kısmının talebi sadece ailelerin olduğu bir plajda denize girmek olabilir ancak bu talep yasaların ve Anayasa'nın üzerinde olamaz.

 

Taciz, rahatsızlık gibi olaylar elbette esefle kınanmalı, sadece plajlarımızda değil ülkemizde hiç yaşanmamalıdır. Fakat bunun için önlem almak, yanında bir kadın veya aile olmayan tüm erkekleri potansiyel suçlu ilan etmeyi, yasal ve anayasal bir hakkı ihlal etmeyi gerektirmez.

 

Sermayeye değil halkın seçtiği yerel yönetime ait olması ve halka güzel hizmetler sunması ile örnek teşkil eden Mare Monte plajında "damsız girilmez" uygulamasının derhal sonlanması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isteriz.

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır

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