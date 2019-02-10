  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2423
  • Euro 5,9424
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Margarin tüketimi depresyonu tetikliyor

» »
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin deney hayvanları üzerinde yaptığı araştırma, margarin tüketenlerde depresyon riskinin yükseldiğini ortaya koydu.
Margarin tüketimi depresyonu tetikliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin deney hayvanları üzerinde yaptığı araştırma, margarin tüketenlerde depresyon riskinin yükseldiğini ortaya koydu. Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "Hindistan cevizi, ayçiçek, zeytinyağları ile margarin ve tereyağı ile beslenenlerde depresyon, kaygı ve öğrenme düzeyi"ne ilişkin yaptıkları "Sıçanlarda farklı yağlarla zenginleştirilmiş beslenmenin öğrenme-bellek, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkileri" adlı araştırmanın sonuçlarını anlattı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde bir grup bilim insanı, deney hayvanlarıyla yaptığı çalışmada, yayık tereyağının "öğrenmeyi olumlu etkilediğini", "margarinin ise "depresyonu tetiklediğini" tespit etti.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "Hindistan cevizi, ayçiçek, zeytinyağları ile margarin ve tereyağı ile beslenenlerde depresyon, kaygı ve öğrenme düzeyi"ne ilişkin yaptıkları "Sıçanlarda farklı yağlarla zenginleştirilmiş beslenmenin öğrenme-bellek, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkileri" adlı araştırmanın sonuçlarını anlattı.

AA'nın haberine göre; yetişkin sıçanları, deney kapsamında yüzde 10 oranla farklı yağlarla zenginleştirilmiş yemlerle beslediklerini ifade eden Harzadın, bu yağların hayvanların davranışlarına etkisini araştırdıklarını anlattı.

Öğrenme ve bellek düzeyini ölçmek için "yer yön bulma" modülünü kullandıklarını kaydeden Harzadın, depresyon düzeyini ise su tankında deney hayvanlarının hayatta kalma çabasıyla değerlendirdiklerini anlattı.

Harzadın, kaygı düzeyini ise hayvanların hareketliliği ve anksiyete alanında geçirilen zamanla ölçtükleri bilgisini verdi.

AYÇİÇEK YAĞI TÜKETENLERDE KARAR VERME SIKINTISI

Ayçiçek yağının Türk mutfağında sıkça kullanıldığını hatırlatan DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Harzadın, "Bilimsel çalışmada bizi en çok şaşırtan yağlardan biri de ayçiçek yağı oldu. Ayçiçek yağı tüketenlerde depresyon düzeyi de kaygı düzeyi de yüksek. Ancak asıl ilginç olanı, bu yağ, deney hayvanlarının karar verme yetilerini etkiledi. Hayvanları düzeneğe koyduğumuzda nereye gideceğine karar veremedi. Dolayısıyla, ayçiçek yağının beynin karar verme bölümü olan prefrontal korteksi olumsuz etkilediğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"ZEYTİNYAĞI İLE BESLENENLERİN ÖĞRENME KAPASİTESİ GAYET İYİ"

Harzadın, tüm yağ çeşitleri arasında en olumlu sonuçlarından birini zeytinyağında aldıklarını anlatarak, ekstra sızma zeytinyağı ile beslenen deney hayvanlarındaki depresyon seviyelerinin "oldukça düşük" çıktığını vurguladı.

Sıçanlarda deney süresi olan 2 ayın, insan yaşamında 10 yıla tekabül ettiğini vurgulayan Harzadın, "Zeytinyağı ile beslenen hayvanların anksiyete düzeyi son derece düşük. Bu hayvanlar rahat, son derece relakstı. Öğrenme kapasitesi de gayet iyiydi" dedi.

MARGARİNLE BESLENENLER PES ETTİ!

Margarin tüketen hayvanlardaki sonuçların "vahim" olduğuna işaret eden Harzadın, şu bilgileri verdi: "Margarinle beslenenler ve ayçiçek yağı ile beslenenler benzer anksiyete düzeyine sahip. Onlar çok hareketli ve düzeneğin anksiyete alanında çok vakit geçirdiler. Karar verme yeteneği de bozuldu. Daha da fenası depresyon belirtileri bu grupta en yüksekti. Depresyon düzeneğimizde bir kavanoz içinde su var. Bu suda hayvanın boğulmaması, yaşama tutunması için hareket etmesi gerekiyor. Yani suyun üzerinde kalması için çaba sarf etmeli. Margarin grubu son derece hareketsizdi. Hatta bazı hayvanları deneyi tamamlayabilmek için biz kurtardık."

TEREYAĞI İLE BESLENİRSENİZ...

Harzadın, serbest gezen inekten geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağında en iyi sonuçlardan birini elde ettiklerini ifade ederek "Geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağından mucize sonuç aldık. Tereyağı ile beslenenlerde kaygı düzeyi düşük, depresyon belirtisi yok ve öğrenme seviyeleri de son derece olumlu" dedi.

Araştırma sonuçlarının uluslararası kamuoyuna duyurulacağı bilgisini veren Harzadın, beslenmede önce tereyağı ve zeytinyağının tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GBS hastalığı nedir?10 Şubat 2019 Pazar 16:00
  • Ender görülen bir hastalık nedeniyle 'kurt adam'a dönüştü09 Şubat 2019 Cumartesi 14:22
  • Yeni kanser ilacı:6 Ayda Etkisini Gösteriyor08 Şubat 2019 Cuma 23:40
  • Dış gebelik nedir? Nasıl ortaya çıkıyor?08 Şubat 2019 Cuma 23:30
  • Psikolojik sorunlu deniliyordu! İnsülinoma hastası çıktı...08 Şubat 2019 Cuma 21:12
  • Yeni geliştirilen ilaç kanser için umut olabilir mi?08 Şubat 2019 Cuma 16:49
  • Kulağınız çınlıyorsa biri sizi anmıyor!08 Şubat 2019 Cuma 13:33
  • Masa başı işlerde çalışanlarda kanser tehlikesi08 Şubat 2019 Cuma 11:37
  • Öpücük hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?08 Şubat 2019 Cuma 11:15
  • 'Fast foodun çözümü bakliyat'08 Şubat 2019 Cuma 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti