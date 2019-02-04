Margot Robbie: Settekiler yüzüme bakamadı

Robbie, “Settekiler bile makyaj olduğunu bildiği halde yüzüme bakamıyordu” dedi.

Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaştığı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filminden sonra Hollywood’da en çok iş alan kadın oyunculardan biri oldu. Geçen sene yapımcılığını da yaptığı I, Tonya (Ben, Tonya) filmiyle Oscar adaylığı kazanan oyuncunun yeni filmi Mary Queen of Scots, 1 Şubat’ta gösterime girdi.

Mary Queen of Scots’ta Elizabeth’e dönüşüm sürecinde çok ağır bir makyaj, kostümler, büyük peruklar kullanan Margot Robbie, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, “Beyazperdede gördüğünüz estetik dönüşüm senaryoda yazmıyordu. Filmle ilgili toplantılarımızda Elizabeth’in görüntüsü kafamızda bu şekilde canlandı. Yüzündeki çiçek hastalığından kaynaklanan izleri kapatmak için beyaz kalın bir makyaj yaptık” dedi.

Daha önce verdiği bir röportajda, film için çirkinleşmenin hoşuna gittiğini söyleyen Robbie, “Özel efekt yaratan makyajlar, protezler ve yetenekli insanların saatler süren uğraşları sonunda ortaya çıkan sonuç, beni işime daha da hayran bırakıyor” ifadesini kullandı.

“Jenny Shircare sektördeki en başarılı saç ve makyaj sanatçılarından biridir. İnanılmaz bir iş çıkarttı. Yüzümdeki yaralar çok kötü görünüyordu değil mi?” diyen Robbie, “Settekiler bile makyaj olduğunu bildiği halde yüzüme bakamıyordu” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl gösterime girecek Once Upon a Time in Hollywood filminde 5 yıl aradan sonra Leonardo DiCaprio ile yeniden çalışan Robbie, duygularını şöyle ifade etti: “Onunla yeniden çalışmak çok güzeldi. Birbirimizi tanıyoruz. Çalışma tarzlarımızı biliyoruz. Leo aşırı yetenekli bir oyuncu. Onun filmlerini izleyerek büyüdüm. Filmlerini izlerken sınırsız bir yeteneğe sahip olduğunu zaten biliyordum. The Wolf of Wall Street’i çekerken yeteneğine bizzat şahit oldum. Onu yeniden sette izlemek ve çalışırken gözlemlemek benim için oyunculuk okulu gibi bir deneyim.”