Margot Robbie: Settekiler yüzüme bakamadı

Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaştığı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filminden sonra Hollywood’da en çok iş alan kadın oyunculardan biri oldu. Geçen sene yapımcılığını da yaptığı I, Tonya (Ben, Tonya) filmiyle Oscar adaylığı kazanan oyuncunun yeni filmi Mary Queen of Scots, 1 Şubat’ta gösterime girdi.