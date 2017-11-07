Mari askeri üssünün Fransa tarafından kullanılması gündemde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransa temasları çerçevesinde dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa ziyareti çerçevesinde dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştüğünü, görüşmeden Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki işbirliğinin güçlendirmesi sonucunun çıktığını yazdılar.

Fileleftheros gazetesi “Fransızlar Deniz Üssünde - Mari Üssüne İlişkin Öneriler İnceleniyor – Fransız Savunma Bakanı Kıbrıs’taki Üssün Kullanımı İhtimalini İnceliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis ve Macron başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin dünkü görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü belirterek görüşme sonrasında yapılan açıklamalara yer verdi.

Habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “iki ülkenin, ekonomi ve kültür alanında stratejik gündeme imza attıklarını” belirterek bu belgenin önümüzdeki günlerde iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından iyileştirileceğini vurguladı.

Fransa ile Güney Kıbrıs’ın arasında savunma alanında çok güçlü bağları bulunduğunu, Fransız deniz kuvvetlerinin sadece geçen sene Güney Kıbrıs’ı 40 kez ziyaret ettiğini ifade eden Macron, Mari (Tatlısu) deniz üssünün modernleştirilmesiyle birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da büyüyeceğini belirtti.

Macron açıklamasının ekonomik kısmında ise, “Total” şirketinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğal gaz arama ve çıkarma çalışmalarına değindi.

Macron, Total şirketinin Güney Kıbrıs’taki varlığını yüzde yüz desteklediklerini vurguladı.

KIBRIS SORUNUNDA ANASTASİADİS’E DESTEK

Gazete, Macron’un açıklamasında Kıbrıs sorununa da değindiğini, “Kıbrıs sorununda çok önemli, tarihi bir ilerleme kaydedildiğini, bunun da Anastasiadis sayesinde olduğunu” söylediğini yazdı.

Macron, “Kıbrıs Cumhuriyeti müzakerelerin yeniden başlamasına karar verdiği anda Fransa destekleyecek ve sizin yanınızda olacaktır. İlerleme olmalıdır ve BM üyesi olarak Fransa, bizden istemeniz durumunda daha fazla müdahil olmaya hazırdır” şeklinde konuştu.

ANASTASİADİS: “MARİ DENİZ ÜSSÜ VE PAPANDREU HAVA ÜSSÜNÜ KULLANABİLİRSİNİZ”

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis de görüşme sonrası açıklamasında, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğine değinerek, Güney Kıbrıs’ın Fransa ve diğer dost ülkelere kolaylık sağlayabileceğini vurguladı.

Anastasiadis, Mari’deki (Tatlısu) deniz üssü ile Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünün Fransa ve diğer dost ülkeler tarafından kullanılabileceğini belirtti.

Anastasiadis ayrıca, AB üyesi yedi Akdeniz ülkesinin AB’ye sağlayacağı katkıları ele aldıklarını, bu ülkelerin bir sonraki toplantısının Güney Kıbrıs’ta yapılması konusunda Macron’la anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Gazete, Anastasiadis’in dün ayrıca Paris’teki “Louvre Müzesi’ni” de ziyaret ettiğini aktardı.

Diğer gazeteler ise Anastasiadis’in Fransa ziyaretini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Fransa Daha Fazla Müdahil Olabilir”

Politis: “Macron-Anastasiadis Görüşmesinde Mari’de Konuşuldu”