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Mari patlamasında hayatını kaybedenler anıldı

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Mari patlamasında hayatını kaybedenler anıldı
Rum Mili Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” Deniz Üssü’nde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle son bulan trajik patlamanın ardından 6 yıl geçti.

Patlama esnasında görevi başında hayatını kaybedenler için dün ayrı ayrı anma törenleri düzenlendiğini yazan Haravgi gazetesi, yarın sabah 8.30’da ise, deniz üssünde patlamanın meydana geldiği yerde inşa edilen kilisede dua okutulacağını ve etkinliğe Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılacağını yazdı.

Fileleftheros’a göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, patlamada hayatını kaybeden çavuşlardan birinin anma töreninde yaptığı konuşmada, “hükümetin benzer hataların tekrarlanmasına ve ülkenin Mari’deki gibi benzer trajedilerin yaşanmasına bir daha asla izin vermeyeceğini” söyledi.

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