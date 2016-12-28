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“Mari patlamasında insan parmağı” şüphesi

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“Mari patlamasında insan parmağı” şüphesi
Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas, 11 Temmuz 2011’de Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis” deniz üssünde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği patlamada “insan parmağının bulunduğu” söylendiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Hristofyas, yazdığı yeni kitap, Mari patlaması ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Habere göre, Hristofyas, Mari konusunun, kitabının yazımında neden en zor konu olduğuna ilişkin soruyu yanıtında, “Makul şüphelerin ötesinde hala kanıtlayamadığın bazı şeyler söylemek istersin ve bu çok zordur” şekilde konuştu.

Londra’da kitabının tanıtımında Takis Fellas’ın yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Hristofyas, bu konularda uzman olduğunu belirttiği Fellas’ın, olayın bir şans olmadığı ve insan parmağının bulunduğu görüşünde olduğuna işaret etti.

Fellas ile ilk temasının Mari patlamasından sonra bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından olduğunu belirten Hristofyas, Fellas’ın, sabah 4’te şans eserir patlama olup, yangın çıkamayacağı yönündeki görüşünü kanıtlarla analiz ettiğini söyledi.

Bir başka soru karşısında barutun yanması için 300 derecenin gerektiğini söyleyen Hristofyas, bunun sabah 4’te sis ve nemle olamayacağını ve Atina’daki silah uzmanlarının da bunu söylediğini belirtti.

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