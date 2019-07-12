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Mari patlamasında ölenler anıldı

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Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) köyünde bulunan “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için, dün, anma töreni düzenlendiği bildirildi.
Mari patlamasında ölenler anıldı

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Mari patlamasında hayatını kaybedenler için dün düzenlenen tören haberine yer verdiler. 
 

Habere göre, törende konuşma yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, patlamada hayatını kaybeden  13 kişinin katkılarından dolayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına devletin ve toplumun duyduğu minnettarlığı dile getirdi. 
 

Angelidis, 11 Temmuz 2011’de Kıbrıs tarihindeki en trajik olaylardan birinin kaydedildiğini, burada meydana gelen patlamada 13 insanlarını kaybettiklerini belirtti.  

Bu patlama sonucu hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü de dile getiren Angelidis, 13 kişinin ailelerine de seslenerek, 13 kişinin hayatını vermekten kaçınmadığını, bunun da ailelere gururlu hissetmeleri hakkı verdiğini söyledi. 

Gazete, törende hayatını kaybedenlerin yakınlarının da söz aldığını belirtirken, 13 kişinin yakınları yaptıkları konuşmada, bu kişilerin haksız yere öldüğünden, kaza değil ihmal nedeniyle bu olayın yaşandığından söz ettiklerini de belirtti. 

Öte yandan Alithia gazetesi, siyasi partilerin de açıklama yaparak, Mari patlamasında hayatını kaybedenleri andıklarını yazdı. 

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