“Mari” (Tatlısu) patlamasında yaralanan bir kişiye 1.95 milyon euro tazminat

Larnaka Kaza Mahkemesinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “Mari” (Tatlısu)’da bulunan Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda ciddi şekilde yaralanan ve tazminat talebinde bulunan bir kişiye, 1.95 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verdiği haber verildi.

Patlamada yaralanan kişinin, deniz üssünün yanında bulunan ve patlama sonucu büyük zarar gören Vasiliko Elektrik Santralinde o dönem görevli özel bir polis memuru olduğunu yazan Fileleftheros, mahkemenin patlama sonucunda söz konusu kişinin kalıcı olarak hiçbir iş yapamayacağını onayladığını ve söz konusu şahsa 1.95 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verdiğini ekledi.