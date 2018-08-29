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Maria Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi

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Porto Rikolu yetkililer, 2017'de Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e yükseltti. Bu, daha önce açıklanan rakamın yaklaşık 50 katına denk.
Maria Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, bulguları uzun soluklu bağımsız bir soruşturmanın ardından duyurdu.

Maria, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırgaydı.

Hükümet son bir yılda defalarca kasırga felaketinde hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını vermemekle suçlanmıştı.

'Bilimsel dayanakları var'

Vali Rosello, düzenlediği basın toplantısında "Yetkililere resmi ölü sayısını 2,975'e çıkarmaları için talimat veriyorum" dedi. Rosello ayrıca, "Bu tahmini bir rakam olsa da, bilimsel dayanakları var" diye konuştu.

Porto Riko hükümeti daha önce ölü sayısının 64'ten fazla olduğunu kabul etmiş, bazı uzmanların tahmini rakamı 4,600 olarak vermesine rağmen, resmi ölü sayısını değiştirmemişti.

Maria Kasırgası'nın

Porto Rikolu yetkililer, Maria Kasırgası'nın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen altyapıyı ve güç nakil şebekelerini yenilemekte zorlanıyor. Yaraların sarılması, 139 milyar dolara mâl olacak.

Güncel veriler ise, ABD'deki George Washington Üniversitesi'nin araştırmalarına dayanıyor.

Araştırmacılar, Maria'nın adayı vurduğu Eylül 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasındaki verileri inceledi.

Porto Riko hükümeti de bağımsız araştırmanın sonuçlarını kabul etti.

Elektrik kesintileri, temiz su yetersizliği

Aynı araştırma, Porto Riko'da yoksulların kasırga sonrası hayatını kaybetmesi ihtimalinin yüzde 45 daha fazla olduğuna işaret etti.

Maria Kasırgası sonrası tedavi koşulları ve temiz suya erişimin yetersizliği ile tekrar eden elektik kesintileri nedeniyle, çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

mARİA kASIRGASINASA

Karayip Adası, 3,3 milyon ABD vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu son araştırmaya göre kasırga nedeniyle nüfusun yüzde 8'i evlerini terk etti.

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