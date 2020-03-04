  • BIST 111.147
  • Altın 321,120
  • Dolar 6,1039
  • Euro 6,8194
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

» »
Rus tenisçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.
Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Rus tenisçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

Maria Sharapova kararını Vogue ve Vanity Fair dergileri için kaleme aldığı yazıda kamuoyuna duyurdu.

Sharapova, özellikle omzundan geçirdiği sakatlıkların ardından, "vücudunun dikkatini dağıttığını" söyledi.

Kariyerinde tek kadınlarda 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti.

17 yaşında Wimbledon'ı kazandı

Sharapova ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2004'te 17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanarak elde etmişti.

Rus tenisçi 2012'de de Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak, ABD ve Avustralya açık dahil dört büyük tenis turnuvasının tamamını kazanmayı başaran kadın tenisçiler arasında girmişti.

Sharapova, 2016'da aldığı ve daha sonra 15 aya indirilen 2 yıllık doping cezasının ardından yeniden kortlara dönmüştü.

Anak bir türlü eski formunu yakalayamayan Rus tenisçi, katıldığı son üç Grand Slam turnuvasında da ilk turda elenmişti.

Halen profesyonel tenis kariyerlerini sürdüren ve tek kadınlarda Maria Sharapova'dan daha fazla Grand-Slam şampiyonluğu bulunan iki tenisçi var: Serena Williams ve Venus Williams.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LDB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!27 Şubat 2020 Perşembe 16:16
  • LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!27 Şubat 2020 Perşembe 16:13
  • Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği (CKSD) Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!27 Şubat 2020 Perşembe 16:12
  • Gönyeli’nin zirve inadı sürüyor: 36-6227 Şubat 2020 Perşembe 10:51
  • Şarapova 32 yaşında tenisi bıraktı26 Şubat 2020 Çarşamba 22:32
  • Futbolcular Derneği Yönetimi Belirlendi..!26 Şubat 2020 Çarşamba 20:17
  • Spor Lisesi için Çalışma Başladı..!26 Şubat 2020 Çarşamba 20:07
  • Milli Takım Girne’de kamp yaptı25 Şubat 2020 Salı 21:04
  • Psikolog: Ali Koç gerçeği görmek istemediği için atladı25 Şubat 2020 Salı 19:55
  • BTM’de kuralar çekiliyor19 Şubat 2020 Çarşamba 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti