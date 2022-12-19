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Maria'nın aday olmama nedenini açıkladı!

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Maria'nın aday olmama nedeni “güvenlik soruşturması”
Maria'nın aday olmama nedenini açıkladı!

Kormacit köyünde muhtar adaylığını açıklayan ve "adaylığı uygun görülmeyen" Maria Skoullou'nun gerekçesinin "güvenlik soruşturması" olduğu belirtildi.

Haber Kıbrıs'a konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kormacit (Koruçam) köyünde 1 muhtar adayı olduğunu, direk seçildiğini, 8 aza adayı bulunduğunu ve dördünün seçimi için sandık kurulacağını söyledi.

Maria Skoullou'yu tanımadığını, kişisel bir sorunu olmadığını belirten Tahsin Ertuğruloğlu, her zamanki prosedürün uygulandığını belirterek şunları söyledi:

Kamuoyunu aydınlatacak kapsamlı bir açıklama gün içerisinde yapılacak. Şu kadarını söyleyebilirim, benim kişisel bir adımım yok.

Güvenlik soruşturması olumsuz olarak geldi. Detaylarını bilmiyorum.

Ancak, Koruçam köyünde 8 aza adayı var ve sandık kurulacak. Ben diğer muhtarı da tanımıyorum. Tamamen prosedür neyse o uygulandı ve gelen raporlar ışığında adım attık.

Dediğim gibi, güvenlik soruşturmasına takılan bir aday var. Aza seçimleri ise sandık kurularak yapılacak. Konu benim açımdan bundan ibarettir.

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