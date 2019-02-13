Marihuana lolipopu yiyen adam, korkunç halüsinasyonlar görerek kalp krizi geçirdiTwitter YAŞAM

Marihuananın yenilebilir formlarının kardiyovasküler hastalıkları olan kişilerde ciddi bir risk yaratabileceği belirtiliyor. Uyarı bir kişinin kalp krizi geçirmesinin ardından geldi.

Kanada Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre, stabil durumdaki bir koroner arter hastası, arkadaşının 'uyumaya yardımcı olduğu' ve 'ağrıları hafiflettiği' iddiasıyla tavsiye ettiği marihuanalı lolipopu yedikten sonra dehşet verici halüsinasyonlar görmeye başladı. Bir yakınını arayarak yardım isteyen adam, halüsinasyonların tetiklemesiyle kalp krizi geçirdi.

YİYECEK ŞEKLİNDE TÜKETİLDİĞİNDE DAHA UZUN SÜRE VÜCUTTA KALIYOR

Sigara gibi içilebilen marihuana, kimi zaman kek gibi yiyeceklerin içine katılıyor ya da şekerleme türü, yenilebilir formlarda hazırlanıyor. Bilim insanları yenilen marihuana formlarının vücutta daha geç etki yarattığını ve bu etkinin daha uzun sürdüğünü belirtiyorlar. Marihuana şekerlemesi yemesinin ardından kalp krizi geçiren kişide, bu uyuşturucunun etken maddesinin korkunç halüsinasyon ve kaygıları tetiklediği, sempatik sinir sisteminde aşırı yüklenmeye yol açtığı ve kalp atışları ile kan basıncında yükselmeye neden olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları marihuananın yenilebilir çeşitlerinin yarattığı riskler, ileri yaşlarda kullanımı, yan etkileri gibi alanlarda çok az bilgi bulunduğunu belirterek, kişileri marihuanadan uzak durmaya çağırıyor. Bu uyuşturucunun kardiyovasküler hastalıkları bulunan kişilerde hayati riskler yaratabileceğine dikkat çekiliyor.