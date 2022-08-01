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Marilyn Manson, Johnny Depp’ten tavsiye istemiş: “Amber 2.0’ım var”

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Bir süredir taciz iddialarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Marilyn Manson'ın, yakın arkadaşı Johnny Depp'ten tavsiye istediği mesajlar ortaya çıkarken, eşini Amber Heard'e benzetmesi dikkat çekti.
Marilyn Manson, Johnny Depp’ten tavsiye istemiş: “Amber 2.0’ım var”

Geçtiğimiz aylarda Amber Heard ve Johnny Depp arasında geçen karalama davası tüm dünya basınının gündemine oturmuş, duruşmalarda tarafların ortaya attığı iddialar ise günlerce konuşulmuştu.

Şimdi dava sırasında kullanılmamış olan kanıtların mühürleri kaldırılınca yeni iddialarla dava yeniden gündeme geliyor.

Bu kanıtlardan en dikkat çekeni ise ünlü şarkıcı Marilyn Manson’ın, Johnny Depp’e yazdığı mesajlardan oluşuyor. Bir süredir kan donduran taciz iddialarıyla basının odağında olan Manson’ın tavsiye ve destek almak için Depp’e mesaj attığı ortaya çıktı.

Marilyn Manson, 2016 yılında Johnny Depp’e şu anki karısı Lindsay Usich’i, Amber Heard ile karşılaştıran bir dizi mesaj gönderdi. Manson’ın Johnny Depp’e şu anki karısı Lindsay Usich’in polisleri arayıp onu dövdüğünü söylediğini mesaj attığı ve Depp’in de “sosyopatik davranış gerçek kardeşim” yanıtını verdiği görülüyor.

Müzisyen, Usich’in, Manson’ın onu dövdüğünü ve evinde uyuşturucu bulundurduğunu ileri sürerek kendisine karşı bir yasaklama emri çıkardığını iddia etti.

Depp, arkadaşına “Hiçbir şey alma ve sakin kal. Ona istediğini vermemen önemli” diye yazdı. Karayip Korsanları yıldızı ayrıca ekledi: “Sosyopatik davranış… Bu çok gerçek, kardeşim!! Eski karım ders kitabı gibidir.”

Usich ve Manson 2020 yılında evlendi.

DailyMail.com tarafından gözden geçirilen mesajlar, 53 yaşındaki Manson’ın 37 yaşındaki Usich ile olan ilişkisi konusunda endişeli olduğunu gösterdi.

Bir başka konuşmada Manson endişelerini tekrar dile getiriyor: “Stres yapıyorum. Geri döndün mü bilmiyorum ama bir yere sığınmaya ihtiyacım var çünkü polislerin bana doğru geldiğini düşünüyorum.”

Başka bir mesajda da “Lindsay polise şikayette bulundu” diye yazdı. Depp, yine, uzak durmasını ve onunla mümkün olduğunca az konuşmasını tavsiye etti.

Mason, Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere birçok kadın tarafından cinsel taciz ile suçlanıyor.

İki ünlü isim arasında geçen mesajlarda en dikkat çekenlerden biri de Manson’ın Depp’i bir kızla tanıştırmak istemesi üzerineydi. Manson, Depp’e kendisini yeni bir hayranla tanıştıracağını ve reşit olduğunu belirtti.

Manson, eski nişanlısı aktris Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere birçok kadın tarafından cinsel taciz ile suçlanıyor. Rock’çı ve Usich, Depp’e metinlerin gönderilmesinden yaklaşık dört yıl sonra 2020’de evlendi.

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