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Marilyn Monroe hayranı Kim Kardashian’a ateş püskürdü

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Met Gala'ya katılırken seçtiği kostümle olay olan Kim Kardashian yeniden gündemde. Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giyen Kardashian, bir Monroe hayranı tarafından elbiseye zarar vermekle suçlanıyor.
Marilyn Monroe hayranı Kim Kardashian’a ateş püskürdü

Bir Marilyn Monroe tutkunu, Kim Kardashian’ı, aktrisin 1962’de dönemin Devlet Başkanı John F. Kennedy’e ‘Mutlu Yıllar’ şarkısını söylerken giydiği ikonik elbiseye geçen ay Met Gala’da giyerken zarar vermekle suçladı.

Marilyn Monroe hayranı elbisenin fotoğraflarını paylaşıp Instagram’da, eksik kristalleri olduğunu iddia etti.

Yüzlerce hayran, iddia edilen hasarla ilgili yorum yaptı. Bazıları kristallerin eksilmiş olduğuna dikkat çekerken, bazı hayranlar da fermuardaki esnemeye dikkat çekti.

SADECE 15 DAKİKA GİYDİĞİ HALDE ZARAR VERDİ

Bir hayran da Kim Kardashian’ın elbiseyi sadece 15 dakika giydiğini, daha uzun süre giyse çok daha fazla zarar verebileceğini belirtti.

Ancak Kardashian’a yakın bir kaynak görüntülerin ve elbiseye zarar verdiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Kardashian, 1962’de Monroe tarafından giyildiğinden beri elbiseyi giyen ilk kişi oldu. Elbiseye sığdırmak için üç haftada 7 kilo verdiğini itiraf etti, ancak yine de fermuarını çekemedi. Realite yıldızı, elbisenin arkasının açık olduğunu gizlemek için beyaz kürklü bir şal kullandı. Orijinal elbiseyi sadece kırmızı halı sırasında için giydi.

2016 yılında 5 milyon dolarlık rekor bir fiyata satın alınan 60 yıllık elbise, sıcaklığı kontrol edilebilen bir ortamda saklanıyordu.

“ZARAR VERMEMEK İÇİN ÖZEN GÖSTERDİM”

Kardashian, elbiseye zarar vermemek için özen gösterdiğini belirtti: “Elbiseye ve Amerikan tarihi için ne anlama geldiğine son derece saygılıyım. Asla içinde oturmak, yemek yemek ya da herhangi bir zarar görme riskini almak istemem ve genellikle yaptığım vücut makyajını yapmayacağım.”

Tarihçi ve koleksiyoncu Scott Fortner, hassas parçanın özenle korunmuş deposundan çıkarılmasına izin verilmesi kararını kınayan moda tarihçileri arasındaydı. Geçen ay New York Post’a “Kimse bu elbiseyi yeniden giymemeliydi. Bana kalsaydı, parçanın Amerikan kültür tarihindeki önemi nedeniyle buna izin vermezdim. Ama açıklığa kavuşturmama izin verin, bunun Kim Kardashian’la ilgisi yok.”

“O BİR TANRIÇAYDI, ONUN DIŞINDA KİMSE GİYMEMELİYDİ”

82 yaşındaki ünlü tasarımcı Bob Mackie de Kardashian’ın Met Gala’da bu elbiseyi giymesine izin verme kararına sert tepki gösterdi.

19 Mayıs 1962’de özellikle Monroe’nun Başkan Kennedy’ye serenat yapması için elbiseyi yaratan moda efsanesi Jean Louis’in asistanı olarak çalışırken elbisenin orijinal tasarımını çizdiğinde henüz 23 yaşındaydı. Entertainment Weekly’ye şunları söyledi: “Bunun büyük bir hata olduğunu düşündüm. Marilyn bir tanrıçaydı. Çılgın bir tanrıça, ama bir tanrıça. O sadece muhteşemdi. Kimse böyle fotoğraf çekmez. Ve onun için yapıldı. Onun için tasarlandı. O elbisenin içinde başka kimse görülmemeli.”

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