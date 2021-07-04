Marilyn Monroe'yu Robert Kennedy mi Öldürdü?

Los Angeles Polis Teşkilatı’nın gizli arşivine ulaşan eski polis Mike Rothmiller, yeni kitabında Marilyn Monroe’nun ölümünüp/öldürülmesini anlattı. Rothmiller, Hollywood’un efsanevi yıldızının; ABD Başkanı John F. Kennedy’nin erkek kardeşi Robert Kennedy tarafından öldürüldüğü öne sürdü.

Eski polis memuru Mike Rothmiller, Los Angeles polis arşivinde yaptığı araştırmada 1960’ların efsane oyuncusu Marilyn Monroe’nun (M.M.) dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy’nin (JFK) erkek kardeşi Robert (Bobby) Kennedy tarafından öldürüldüğüne dair bilgilere ulaştığını iddia ediyor.

Rothmiller’a göre Marilyn’nin son anlarına tanık olan oyuncu Peter Lawford, olaydan 20 yıl sonra bunu kendisine itiraf etti.

İşte Mike Rothmiller ve Douglas Thompson tarafından yazılan Afet: Bobby Kennedy’nin Marilyn Monroe’yu öldürdüğü gece isimli kitapta yazanlara göre Marilyn Monroe'unn ölümünün arkasındaki sırlar...

Tarih 1962 yılının mayıs ayıydı. Başkan Kennedy için Madison Square Garden’de izleyicilerin önünde TV’den de canlı yayınla erken doğumgünü kutlaması yapılıyordu. Sahneye M.M. çıktı ve seksi bir tonla başkan için doğumgünü şarkısı söyledi. Parti daha sonra Hollywoodlu bir yapımcının evinde devam etmiş, gecenin ilerleyen saatlerinde ise JFK ile aktrist özel asansörle inilen garaj koridorundan çıkarak ayrılmıştı.

Başkan’ın kızkardeşi Pat ile evli olan Peter Lawford, birkaç gün sonra ünlü yıldızı arayarak “Artık başkan ile görüşemezsin, sakın onu aramaya kalkma” diye uyarmıştı. Marilyn Monroe, günlük tutmayı seven biriydi. Ölümünden bir gün önce ise 3 Ağustos 1962’de “Peter, yarın Robert’ın uğrayacağını söylüyor. Gelecek mi gerçekte bilmiyorum” diye not düşmüş.

Ertesi günü Peter Lawford ile Adalet Bakanı olan Robert Kennedy geldiklerinde Marilyn günlüğünü teslim etmek istemediği için kavga çıkmış. Bu sırada mutfağa giden Bobby Kennedy içinde kaşık olan bir bardak suyla gelerek “Bunu iç, iyi gelecek” demiş. Zaten ilacın etkisi altında olan oyuncu ise başta itiraz etmiş. 20 yıl sonra o anları eski polis memuru Rothmiller’a itiraf eden Peter Lawford, suyun zehirli olduğunu bilmediğini, ancak Marilyn’in bir süre sonra yığılıp kaldığını anlatmış.

4 Ağustos 1962’te Marilyn Monroe henüz 36 yaşında ölü bulunduğunda ise ilaçla intihar ettiği söylenmişti.

Marılyn Monroe’nun zehirlendiğini iddia eden polis memuru Mike Rothmiller, aktrisin ölümüne tanık olduğunu iddia ettiği Peter Lawford ile görüşmesinden birkaç hafta sonra ‘mafya tarzı bir suikast girişiminden’ kılpayı kurtulduğunu söylüyor.

Yıllarca susmayı tercih ettiğini belirten Rothmiller’a göre genç oyuncu, Kennedy hanedanını korumak için öldürüldü. Mike Rothmiller ve Douglas Thompson tarafından yazılan ‘Afet: Bobby Kennedy’nin Marilyn Monroe’yu öldürdüğü gece isimli kitap 8 Temmuz’da İngiltere’de piyasaya çıkıyor.