Mariupol'da yaşayan sivillerin ayrılması için 2 Mart'a kadar 2 güvenli koridor

Ukrayna'ya müdahalesini sürdüren Rusya ve ayrılıkçı bölge savaşçıları, saldırı altındaki Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 Mart'a kadar güvenli koridor oluşturulacağını duyurdu.
Tek taraflı bağımsızlık ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti komutanlarından Eduard Basurin, Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 güvenli koridor oluşturulacağını açıkladı.
Basurin, "Güvenli noktalara gitmek için kentten geçici olarak ayrılmak isteyen tüm siviller için, Rusya Federasyonu ile birlikte insani koridor düzenliyoruz” dedi.
Duyuruda açılacak iki insani koridorun 2 Mart'a kadar kullanılabileceği vurgulandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.