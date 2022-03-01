Mariupol'da yaşayan sivillerin ayrılması için 2 Mart'a kadar 2 güvenli koridor

Ukrayna'ya müdahalesini sürdüren Rusya ve ayrılıkçı bölge savaşçıları, saldırı altındaki Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 Mart'a kadar güvenli koridor oluşturulacağını duyurdu.

Ukrayna'ya müdahalesini sürdüren Rusya ve ayrılıkçı bölge savaşçıları, saldırı altındaki Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 Mart'a kadar güvenli koridor oluşturulacağını duyurdu.

Tek taraflı bağımsızlık ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti komutanlarından Eduard Basurin, Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 güvenli koridor oluşturulacağını açıkladı.

Basurin, "Güvenli noktalara gitmek için kentten geçici olarak ayrılmak isteyen tüm siviller için, Rusya Federasyonu ile birlikte insani koridor düzenliyoruz” dedi.

Duyuruda açılacak iki insani koridorun 2 Mart'a kadar kullanılabileceği vurgulandı.