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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Mariupol'da yaşayan sivillerin ayrılması için 2 Mart'a kadar 2 güvenli koridor

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Ukrayna'ya müdahalesini sürdüren Rusya ve ayrılıkçı bölge savaşçıları, saldırı altındaki Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 Mart'a kadar güvenli koridor oluşturulacağını duyurdu. 
Mariupol'da yaşayan sivillerin ayrılması için 2 Mart'a kadar 2 güvenli koridor

Ukrayna'ya müdahalesini sürdüren Rusya ve ayrılıkçı bölge savaşçıları, saldırı altındaki Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 Mart'a kadar güvenli koridor oluşturulacağını duyurdu. 

Tek taraflı bağımsızlık ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti komutanlarından Eduard Basurin, Mariupol kentinde yaşayanlar için 2 güvenli koridor oluşturulacağını açıkladı.     

Basurin, "Güvenli noktalara gitmek için kentten geçici olarak ayrılmak isteyen tüm siviller için, Rusya Federasyonu ile birlikte insani koridor düzenliyoruz” dedi.

Duyuruda açılacak iki insani koridorun 2 Mart'a kadar kullanılabileceği vurgulandı.  

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