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Mariupol’de 3. toplu mezar bulundu

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Ukrayna'da Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, kentin yakınlarında üçüncü bir toplu mezar bulunduğunu söyledi.
Mariupol’de 3. toplu mezar bulundu

Rusya’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladığı Mariupol kenti yakınların bir toplu mezar daha tespit edildi. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Manhush ve Vynohradne köylerinde ortaya çıkarılan toplu mezarlara ek olarak, “Şimdi bir tane daha olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Boychenko, Rusya’nın saldırılarının başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin Mariupol sakininin hayatını kaybettiğini belirterek “Mariupol’deki durum son derece zor olmaya devam ediyor” dedi. Boychenko, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin ve sivillerin bulunduğu Azovstal çelik fabrikasını da bombaladığını aktardı.

“TOPLU MEZARIN UZUNLUĞU 200 METREYİ AŞTI”

Mariupol Belediye Meclisi tarafından Telegram üzerinden yapılan paylaşımda ise Staryi Krym köyünde bulunan üçüncü toplu mezarın, eski bir mezarlığın sınırları içerisinde olduğu aktarıldı. Açıklamada, “Mezarlar 24 Mart’ta köyün Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra ortaya çıktılar ve yaklaşık 60 ila 70 metre uzunluğundaydılar” dendi. Uygu görüntülerine göre 7 Nisan’a kadar mezarların bir kısmının kapatıldığı ve mezar alanının büyüdüğü belirtilerek, “24 Nisan’da yeni mezarlar kazıldığı görüldü. Toplu mezarın uzunluğu 200 metreyi aştı” ifadeleri kullanıldı.

Mariupol yakınlarında geçen hafta Manhush ve Vynohradne köylerinde toplu mezarlar olduğu tespit edilmişti.

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