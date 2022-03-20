“Mariupol’deki Sivilleri Zorla Rusya’ya Gönderiyorlar” İddiası

Rusya ile Ukrayna arasında 25 gündür devam eden savaşın en şiddetli yaşandığı bölgelerden olan Mariupol’den endişe yaratan bir iddia geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Mariupol Şehir Konseyi’nin Telegram hesabından yaptığı paylaşımı aktardı. Yapılan paylaşımda, “Geçen hafta birkaç bin Mariupol vatandaşı Rusya topraklarına tahliye edildi. İşgalciler Livoberezhniy bölgesinden ve spor kulübü binasında bulunan insanları zorla taşıdı. Bu insanların çoğu kadın ve çocuktu” denildi.

Reuters haber ajansı bu iddianın doğrulanmadığına dikkat çekerken, Rus haber ajansı RIA Novosti geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı’nın “Mariupol’den mülteciler” olarak tanımladığı grupların otobüslerle Rusya’ya geldiğini aktarmıştı. Rus yetkililer, Mariupol Şehir Konseyi’nin iddiaları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Yerel yetkililere göre savaşta kritik bir öneme sahip olan Mariupol’de yaklaşık 400 bin insan mahsur kalmış durumda. Rus haber ajansları, aralarında 60 bin çocuğun da olduğu 300 bin kişinin Luhansk ve Donbas bölgelerinden Rusya’ya geldiğini ve bunlar arasında Mariupol’den gelenlerin de olduğunu aktardı.