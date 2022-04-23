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“Mariupol’deki yıkım, bu yüzyılın en büyük insani felaketi”

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ABD ziyaretinde Başkan Biden’la dün Beyaz Saray'da görüşen Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya’nın ele geçirdiği Mariupol kentindeki durumun muhtemelen “bu yüzyılın en büyük felaketi” olduğunu söyledi.
“Mariupol’deki yıkım, bu yüzyılın en büyük insani felaketi”

ABD Başkanı Joe Biden'la dün Beyaz Saray’da bir araya gelen Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şmihal, Rusya'nın ele geçirdiği liman kenti Mariupol'deki durumu işgalin başından bu yana görülen “en büyük insani felaket” diye niteledi. Haftalardır ağır bombardıman altında olan, binlerce kişinin öldüğü ve büyük bölümü yıkılan Mariupol'deki durumun muhtemelen “bu yüzyılın en büyük felaketi” olduğunu söyleyen Şmihal, “Rusya'dan kurtardığımızda kentte korkunç görüntüler göreceğiz” dedi.

Ukrayna Başbakanı, Mariupol'de Rusya'ya karşı direnişin sürdüğü son yer olan Azovstal çelik fabrikasında çok sayda kadın ve çocuk bulunduğunu ve bu kişilerin tahliyesi için çabaların sürdüğünü ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Mariupol’de kontrolü ele geçirdiklerini açıklayarak teslim olan tüm Ukraynalı askerlerin can güvenliğinin sağlanacağını belirtmişti. Putin, Azovstal fabrikasına baskın yapılmayacağını ve tesisin kuşatma altında tutulacağını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Azovstal çelik fabrikasında bulunan 1478 Ukraynalı asker teslim oldu, hala 2 bin asker bölgede bulunuyor” denmişti.

Azovstal çelik fabrikasına sığınan Ukrayna birlikleri ise, Rusya‘nın teslim olma çağrılarını reddediyor.

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