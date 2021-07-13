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Mark Twain’in Villası 4.2 Milyon Dolara Satışta

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Mark Twain’in Villası 4.2 Milyon Dolara Satışta
Mark Twain’in Villası 4.2 Milyon Dolara Satışta

Ünlü yazar Mark Twain'in ikonik malikane satışa çıkarıldı. Malikane, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa sunuldu.

Mark Twain’in 1910’daki ölümüne kadar yaşadığı İngiltere Redding’deki Toskana tarzı villa, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Malikanenin 4 yatak odası, 3 şöminesi, havuzu, 3 garaj alanı bulunuyor.

Twain yeniden döndüğünde bir ev yaptırmaya karar verir ve bu evin de İtalya’da yaşadığı dönemden etkilenerek Toskana tarzı olmasını istemişti.

Twain’in ölümünden sonra 1923’te çıkan bir yangında zarar gören ev; 1925’te aynı temel üzerine, orijinal terasları, taş duvarları, taş sütunları ve bahçeleri korunarak yeniden inşa edilmişti.

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