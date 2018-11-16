Mark Zuckerberg Apple'a savaş açtı

Tim Cook’a kızan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg yöneticilerine Apple yerine Android kullanın dediği ortaya çıktı. Apple ile gerginlikler devam ederken Facebook CEO’su savaşı başlatan ilk hamleyi yaptı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg iPhone kullanmayı yasakladı!

Facebook ile Apple arasındaki gerginlik bir süredir devam ederken, Facebooktarafında Zuckerberg adeta Apple’a karşı savaş açtı.

Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi Facebook’un Cambridge Analytica skandalının ardından Apple CEO’su olan Tim Cook’a “Siz böyle bir duruma düşseniz ne yapardınız?” diye sorulmuş ve ardından Cook oldukça sert bir cevap vermişti.

Cook “Ben böyle bir duruma düşmezdim.” diyerek sözlerine “Kişisel hayatınızı takip etmeyeceğiz, bize göre mahremiyet bir insan hakkıdır. Bir sivil özgürlüktür.” ifadeleriyle devam etti.

İkili arasındaki gerilim bu sözlerle başlamışken Zuckerberg ise Apple’ın sürekli artan fiyatlarını eleştirmiş ve Apple’ın kullanıcılarını önemsemediğini iddia etmişti. İkili arasındaki laf dalaşları hala zaman zaman devam ederken son kıvılcımları yangına çevirecek ilk hamlede Zuckerberg tarafından geldi.

Son olarak Facebook’un kullanıcılarla ilgili çok fazla veri çektiğini Tim Cook’a Zuckerberg oldukça sert bir cevap verdi. Facebook yönetim takımına dağıtılan gönderide sadece Android cihazlar kullanılması gerektiği belirtilmiş.

Tim Cook’un eleştirileri bu kararı etkileyen en büyük etken olarak gösterilirken Android platformunun dünya çapında daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olması da seçenekler arasında yer alıyor.