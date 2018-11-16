  • BIST 93.135
  • Altın 210,014
  • Dolar 5,3246
  • Euro 6,0746
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Mark Zuckerberg Apple'a savaş açtı

»
Mark Zuckerberg: “Apple değil Android kullanın!”
Mark Zuckerberg Apple'a savaş açtı

Tim Cook’a kızan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg yöneticilerine Apple yerine Android kullanın dediği ortaya çıktı. Apple ile gerginlikler devam ederken Facebook CEO’su savaşı başlatan ilk hamleyi yaptı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg iPhone kullanmayı yasakladı!

Facebook ile Apple arasındaki gerginlik bir süredir devam ederken, Facebooktarafında Zuckerberg adeta Apple’a karşı savaş açtı.

Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi Facebook’un Cambridge Analytica skandalının ardından Apple CEO’su olan Tim Cook’a “Siz böyle bir duruma düşseniz ne yapardınız?” diye sorulmuş ve ardından Cook oldukça sert bir cevap vermişti.

Cook “Ben böyle bir duruma düşmezdim.” diyerek sözlerine “Kişisel hayatınızı takip etmeyeceğiz, bize göre mahremiyet bir insan hakkıdır. Bir sivil özgürlüktür.” ifadeleriyle devam etti.

İkili arasındaki gerilim bu sözlerle başlamışken Zuckerberg ise Apple’ın sürekli artan fiyatlarını eleştirmiş ve Apple’ın kullanıcılarını önemsemediğini iddia etmişti. İkili arasındaki laf dalaşları hala zaman zaman devam ederken son kıvılcımları yangına çevirecek ilk hamlede Zuckerberg tarafından geldi.

Son olarak Facebook’un kullanıcılarla ilgili çok fazla veri çektiğini Tim Cook’a Zuckerberg oldukça sert bir cevap verdi. Facebook yönetim takımına dağıtılan gönderide sadece Android cihazlar kullanılması gerektiği belirtilmiş.

Tim Cook’un eleştirileri bu kararı etkileyen en büyük etken olarak gösterilirken Android platformunun dünya çapında daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olması da seçenekler arasında yer alıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper kütleli soğuk bir öte gezegen keşfedildi15 Kasım 2018 Perşembe 19:25
  • Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro15 Kasım 2018 Perşembe 19:20
  • Android Q bu özelliği ile birlikte çok konuşulacak!12 Kasım 2018 Pazartesi 16:45
  • Bir hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi12 Kasım 2018 Pazartesi 09:59
  • Hisarköylülerden baz istasyonu tepkisi11 Kasım 2018 Pazar 18:08
  • Hawking'in tezi 767 bin dolara alıcı buldu10 Kasım 2018 Cumartesi 22:27
  • Galaxy Note 8 için Android Pie ve One UI müjdesi!10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00
  • WhatsApp iOS için yeni bir dönem resmen başladı!10 Kasım 2018 Cumartesi 21:00
  • Samsung’dan ilginç amiral gemisi!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:00
  • Google ve Yandex’ten 10 Kasım için özel değişiklik!10 Kasım 2018 Cumartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti