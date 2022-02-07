  • BIST 1.937,84
  • Altın 781.93789
  • Dolar 13.5422
  • Euro 15.4836
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Mark Zuckerberg hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

» »
İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, zararlı çevrimiçi içeriğin kaldırılmamasından, aralarında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün de bulunduğu teknoloji patronlarının 'kesinlikle' sorumlu tutulabileceğini söyledi.
Mark Zuckerberg hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, zararlı çevrimiçi içeriğin kaldırılmamasından, aralarında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün de bulunduğu teknoloji patronlarının 'kesinlikle' sorumlu tutulabileceğini söyledi.

İngiltere Kültür Sekreteri Nadine Dorries, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve diğer büyük teknoloji firmaları yöneticilerinin, sosyal medya platformları yaklaşmakta olan çevrimiçi güvenlik yasaları kapsamında zararlı kabul edilen içeriği engellemediği takdirde hapse girme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Times Radio'ya konuşan Dorries, Facebook'un ana şirketi Meta'nın başındaki Zuckerberg'in ve diğer teknoloji patronlarının hükümetin Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağına uymamaları halinde "kesinlikle" parmaklıkların arkasına konulabileceğini söyledi.

The Telegraph'ın bildirdiğine göre, tasarının önerilen şekli kapsamında, iletişim düzenleyicisi Ofcom'un yetkileri, teknoloji yöneticilerini yasa dışı içeriği kaldırmadıkları için iki yıla kadar hapse atabilir.

Hükümet cuma günü tasarıya, nefret suçu, dolandırıcılık, yasa dışı uyuşturucu veya silah satışı, intiharı teşvik veya kolaylaştırma, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar dahil olmak üzere birçok yeni suç eklendiğini duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan, iki yeni aşının kullanımına başlayacak04 Şubat 2022 Cuma 17:31
  • Pentagon’dan Rusya iddiası: Sahte videolar yayınlanabilir04 Şubat 2022 Cuma 13:31
  • Macron’dan Türkiye karşıtı hamle: Cumartesi günü açıklayacak04 Şubat 2022 Cuma 12:33
  • “Putin’in Avrupa’ya doğalgazı kesme tehdidi kendi iktidarına da zarar verir”04 Şubat 2022 Cuma 12:01
  • Rusya'dan Almanya'ya 'Russia Today' misillemesi: Deutsche Welle'nin Rusça yayınları yasaklanıyor04 Şubat 2022 Cuma 11:31
  • Avusturya'da Türklere Ait İki Camiye Terör Örgütü Yandaşlarınca Saldırı Düzenlendi04 Şubat 2022 Cuma 00:58
  • Avrupa'nın Tamamı Kovid-19 Seyahat Haritasında Koyu Kırmızıya Boyandı04 Şubat 2022 Cuma 00:37
  • Almanya, Türkler’e ‘Çifte Vatandaşlığı’ Yasaklıyor03 Şubat 2022 Perşembe 22:55
  • İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Hayatını Kaybetti03 Şubat 2022 Perşembe 22:43
  • Almanya ve Rusya'da Yasaklar Peş Peşe Geldi03 Şubat 2022 Perşembe 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti