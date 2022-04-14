Mark Zuckerberg iPhone’u öldürmek için elinden geleni yapıyor

Özellikle geçtiğimiz aylarda Apple’ın uygulama takibi ile ilgili getirdiği yenilikler ve kullanıcılara daha fazla güvenlik sağlaması Facebook’un reklam gelirlerini sert bir şekilde etkilemişti. Haliyle bu konudaki itirazlarını dile getiren Mark Zuckerberg’in teknoloji devinden pek hoşlanmaması şaşırtıcı değil.

Şimdi, Meta CEO’su, şirketin üstünde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleriyle iPhone’a öldürücü bir darbe vurmak istiyor. Hatta Meta’nın AR gözlüklerinin çalışması için bir iPhone veya Android telefonla eşleştirilmesi gerekmemesi bunun bir kanıtı.

Teknoloji sitesi The Verge’ün edindiği bilgilere göre Zuckerberg’in Meta AR gözlüklerinden beklentileri yüksek. Eski bir çalışanı Verge’e; “Zuckerberg’ın egosu gözlüklerle iç içe geçmiş durumda. iPhone’un artık geçmiş bir anı olmasını istiyor” diyor.

Ancak Meta, iPhone’u tahtından edecek AR gözlükleri geliştiren tek şirket değil. Apple da bu tür cihazlar üzerinde çalışıyor. iPhone üreticisi, 2022’nin sonlarında veya gelecek yılın başlarında karma gerçeklik gözlüklerini tanıtacak. Yani Apple’ın normal gözlük gibi görünen zarif AR gözlükleri de bir iPhone katili olabilir.

META’NIN YENİ CİHAZI NASIL OLACAK?

Meta’nın, 2024’te piyasaya sürülecek ilk modelle birlikte birkaç nesil AR gözlüğü piyasaya sürmek istediği bildiriliyor. Buna Project Nazare deniyor. Her şey planlandığı gibi giderse de 2026 ile 2028’de çıkacak ikinci ve üçüncü nesil gözlükler piyasaya sürülecek.

Mata’nın gözlüğünü kullanmak için bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç olmayacak. Bununla birlikte, bilgi işlem öğelerini içeren telefon şeklindeki bir cihaza kablosuz olarak bağlanacak. Gözlüklerin yanında mesajları ve bildirimleri görüntülemek için akıllı telefona bağlanabilecek Hypernova adlı daha ucuz bir cihazın piyasaya çıkması da gündemde.

Verge’ün haberine göre; Zuckerberg, gözlüklerle beraber kullanıcılara AR deneyimini zengin 3D grafiklerle eksiksiz bir şekilde sunmak istiyor. Ayrıca geniş bir görüş alanı ve iyi bir tasarım arıyor. Oysa şu anki tasarımların siyah kalın çerçeveli bir gözlüğün ötesine geçemediği belirtiliyor. Üstelik iPhone katili olması beklenen gözlük yaklaşık 100 gram ağırlığında. Bu da normal gözlüklerden dört kat daha ağır demek.

İlk model aynı zamanda göz izleme hareketine ve öne bakan bir kameraya sahip olacak.

HEDEFLER BÜYÜK: HOLOGRAM OLMASINI İSTİYOR

Zuckerberg, Meta AR gözlüklerini piyasaya sürmemiş olsa da yeni cihazlar için çok daha da büyük hedefleri var. CEO, kullanıcıların gelecekte hologramlarla iletişim kurmasını ve etkileşime girmesini istiyor.

Ayrıca Meta, AR gözlükleri giyilebilir cihazlarla da eşleştirmek istiyor. Ancak Meta’nın henüz giyilebilir bir prototipi yok.

Meta’nın AR gözlüklerinin, 299 dolarlık Oculus VR kulaklığından daha pahalı olması beklenirken, henüz cihaz için net bir ücret belirlenmedi. Verge, gözlüklerin malzeme listesinin birkaç bin dolar olacağını belirtiyor. Bu da Meta’nın yeni cihazlarını cazip hale getirmek için fiyatı sübvanse etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.