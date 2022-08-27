  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Mark Zuckerberg veri gizliliği skandalı hakkında ifade vermekten kurtuldu

»
Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili bir davaya yanıt olarak saatlerce ifade vermeyi bekliyordu; ancak şirket davacılarla bir uzlaşma anlaşması yapınca buna gerek kalmadı.
Mark Zuckerberg veri gizliliği skandalı hakkında ifade vermekten kurtuldu

Meta ile birlikte Mark Zuckerberg uzun süredir veri skandallarıyla sık sık gündeme geliyordu. Özellikle de Amerika başkanlık seçimleri sırasında gerçekleşen ve seçim sonuçlarını da etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica skandalıyla Zuckerberg, eleştiri oklarının hedefindeydi.

Reuters’ın haberine göre; şirket ve davacı taraflar prensipte bir anlaşmaya vardılar ve yazılı anlaşmalarını sonuçlandırmak için 60 günlük bir erteleme talep ettiler.

Eğer anlaşma gerçekleşmeseydi Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg ifade vermek zorunda kalacaktı. Şimdi, Zuckerberg, 2016 seçimleri sırasında şirketinde olanların ayrıntıları hakkında muhalif avukatların önünde yemin etmek zorunda kalmayacak.

Davada, Facebook’un kullanıcı verilerini yasa dışı olarak üçüncü taraflarla paylaştığı ve şirketin bu verileri kötü amaçlı kullanmaması için yeterince korumadığı iddia ediliyordu. Zuckerberg, 2018’de Kongre’den gelen sorularla karşı karşıya kalmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YouTube yalan haber konusunda eğitici reklamlar gösterecek25 Ağustos 2022 Perşembe 09:17
  • Spotify'dan yeni özellik: Müzik zevkine göre tatil yeri önermeye başladı25 Ağustos 2022 Perşembe 08:49
  • Biyonik el Bluetooth ile güncellenecek24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:11
  • Yeni özelliğini test ediyor! TikTok, Snapchat’e rakip olacak24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:11
  • Çipsiz e-deri tasarlandı! Akıllı saatin yerini alabilir mi?24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00
  • Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu!24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:56
  • iPadOS 16 iptal oldu: iPadOS 16.1 Beta çıktı!24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45
  • WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi23 Ağustos 2022 Salı 13:25
  • Ford 3 bin kişiyi işten çıkaracak23 Ağustos 2022 Salı 12:30
  • Elon Musk, Twitter davası öncesi Jack Dorsey’e mahkeme celbi gönderdi23 Ağustos 2022 Salı 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti