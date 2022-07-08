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Mark Zuckerberg’den açıklama: Sizi dinledik!

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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki aydan itibaren Quest bağlantısı için Facebook zorunluluğunu kaldıracağını açıkladı.
Mark Zuckerberg’den açıklama: Sizi dinledik!

Mark Zuckerberg, bugün yaptığı bir açıklamada kullanıcılardan gelen yoğun talebi dinleyerek yeni bir adım attıklarını açıkladı. Bu doğrultuda Meta, Quest için Facebook ile bağlanma zorunluluğunu kaldıracağını duyurdu.

Zuckerberg kullanıcıları dinledi! Meta, Quest için Facebook zorunluluğunu kaldırıyor

Geçtiğimiz yıl Mark Zucberberg’ün detaylı anlatımıyla birlikte gerçekleştirilen ilk Meta etkinliğinde, Facebook çatısı altında toplanan şirketler yeniden yapılandı. Bu doğrultuda Facebook, Instagram ve WhatsApp, Meta isimli yeni şirketin himayesi altına girdi.

Bu dönüşümün Zuckerberg için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Zira aynı etkinlikte ilk kez metaverse kavramı ortaya atıldı. Aslında kısaca VR ve AR olarak bildiğimiz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramlarını kapsadığı için yabancı olmadığımız bir dünya oldu.

Meta’nın amacı ise burada kendi metaverse kavramını yaratarak sanal gerçeklik ile hayatı birbirine bağlamaktı. Yüzlerce şirket ile çeşitli anlaşmalar yapıldı. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde de oldukça hızlı büyüme sağlandı.

Öyle ki artık metaverse’de alışveriş yapabiliyor, sanat galerini gezebiliyor, oyun oynayabiliyor veya işlerimizi oradan yürütebiliyoruz. Örneğin pandemide geliştirilen yeni sanal ofisler sayesinde birçok şirket toplantılarını yüz yüze değil buradan gerçekleştirdi.

Fakat Meta’nın kullanıcılar tarafından sevilmeyen bazı sınırlamaları vardı. Bunların başında da Quest’e bağlanmak için Facebook hesabını kullanmayı zorunlu tutması geliyordu. Bugün ise Mark Zuckerberg, bir süredir kullanıcılara kulak verdiğini ve önümüzdeki aydan itibaren bu zorunluluğun kaldırılacağını söyledi. Meta ise “Siz istediniz, biz de dinledik.” şeklindeki paylaşımında Zuckerberg’ün aşağıdaki açıklamasını paylaştı:

Önümüzdeki aydan itibaren Quest’e giriş yapmak için bir Facebook hesabına ihtiyacınız olmayacak. Bunun yerine VR başlıklarımızla kullanabileceğiniz yeni Meta hesaplarını kullanıma sunuyoruz. Bu, herkese metaverse’e nasıl erişeceği konusunda daha fazla seçenek verecektir.

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