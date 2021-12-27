Mark Zuckerberg’in Olaylı Hawaii Evi Büyümeye Devam Ediyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hawaii'nin Kauai adasında 110 dönümlük eski bir şeker ekim rezervi satın aldı. Arazi, Zuckerberg'in adada var olan geniş alanına eklendi.

Tarım arazisi, 2006 yılında duvarlarından biri çöktüğünde trajik bir şekilde 400 milyon galondan fazla suyu boşaltan ve hamile bir kadın da dahil olmak üzere yedi kişiyi öldüren Ka Loko Rezervi’nin çoğunu içeriyor.

Zuckerberg daha önce 2014’te 100 milyon dolara ve Nisan ayında 53 milyon dolara iki ayrı alım yapmıştı. Çiftin sözcüsü Ben LaBolt, The Star-Advertiser’a yaptığı açıklamada, “Mark ve Priscilla, Ko’olau Çiftliği’ndeki evlerini yapmaya devam ediyor” dedi. LaBolt, çiftin 1.300 dönümlük arazide çiftçilik yaptığını ve vahşi yaşamı koruma çabalarını da genişletmeyi planladığını söyledi.

Ko’olau…

Kayıtlara göre Zuckerberg, rezervi Pflueger ailesine ait bir şirketten 17 milyon dolara satın aldı. James Pflueger, barajın yönetimi nedeniyle 2006 trajedisinden sorumlu olarak kabul edilmiş, 2014 ve 2015 yıllarında 7 ay hapis yatmıştı. Star-Advertiser’a göre 2017’de 91 yaşında öldü. Yedi kurbanın aileleri de 2009’da 25 milyon dolar almıştı.

Kauai İlçesi mülk kayıtları, ilk olarak 1.272 metrekarelik evin 2017’de inşa edildiğini gösteriyor. LaBolt, çiftin mülkü konutlarının ötesinde geliştirmemeyi taahhüt ettiğini belirtiyor.

YERLİ HALKIN TEPKİSİNİ TOPLADI

Zuckerberg’in adadaki hakimiyeti yerli halk tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Teknoloji patronunun arazi satın alımları, adayı kolonileştirdiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Zuckerberg, 2017 yılında, yaklaşık bir düzine küçük parsele sahip olan yerli Hawaiiliye, mahremiyetini geliştirebilmek için arazilerini açık artırmada satmaya zorladı. Zuckerberg’in girişimi olan davalar düşünce 2019’da da yerel sakinlerden Carlos Andrade’yi parselleri almak için kullanarak arayışına devam etti ve Andrade’nin onun adına dava açmasıyla suçlandı.

Kırsal topluluk sakinleri, Zuckerberg’in bölgenin ana yolundan okyanus manzarasını engelleyen dev kaya duvarlarını eleştirdi.

Ancak çift aynı zamanda Waimea, Anahola ve Waipouli’de uygun fiyatlı konut inşa etmek için adaya 4.85 milyon dolarlık bağış dahil olmak üzere bölgeye pek çok yardım yapıyor.