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Mark Zuckerberg’in serveti 71 milyar dolar düştü

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Geçen yıl şirketinin adını değiştiren ve yatırımlarını Metaverse'e yönlendiren Mark Zuckerberg servetinden 71 milyar dolar kaybetti. Ayrıca CEO'su olduğu Meta'da teknoloji devleri arasında bu yıl en çok kayıp yaşayan şirket
Mark Zuckerberg’in serveti 71 milyar dolar düştü

Mark Zuckerberg'in Metaverse'e dönüşü, gerçek dünyada ona pahalıya mal oldu. Hemen hemen her ABD teknoloji devi için zorlu bir yıl olsa da Meta’nın CEO’sunun servetinde yaşadığı kayıp dikkat çekici. 

Zuckerberg bu yıl servetinin yarısından fazlasını kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Facebook’un kurucusunun serveti 71 milyar dolar düştü. Zuckerberg şu anda 55,9 milyar dolarlık net servetiyle, üç Walton ve Koch ailesinin iki üyesinin arkasında 20. sırada yer alıyor. Bu Zuckerberg’in 2014’ten bu yana listede şimdiye kadar gerilediği en düşük nokta. 

HİSSELER GEÇEN YIL ZİRVEDEYDİ

İki yıldan kısa bir süre önce, 38 yaşındaki Zuckerberg’in serveti 106 milyar dolardı ve Jeff Bezos ve Bill Gates'in daha büyük servetlere sahip olduğu seçkin bir küresel milyarderler grubu arasındaydı.  Zuckerberg’in serveti, şirketin hisselerinin 382 dolara ulaştığı Eylül 2021'de 142 milyar dolarla zirveye ulaştı. Ertesi ay Zuckerberg, Meta'yı tanıttı ve Facebook olan şirketin adını değiştirdi. Teknoloji evrenindeki yerini bulmaya çalışırken yokuş aşağıya doğru gitmeye başladı.

Son kazanç raporları iç karartıcı. Şubat ayında şirketin aylık Facebook kullanıcılarında hiçbir büyüme görülmedi. Hisse senedi fiyatlarında tarihi bir çöküş başladı. Zuckerberg’in, 31 milyar dolar azalan serveti en büyük günlük düşüşlerden birini yaşadı. 

Diğer sorunlar arasında ise reklam gelirinde daha az değere sahip olmasına rağmen Instagram’a, TikTok’a karşı eklenen Reels özelliği var. Ayrıca sektördeki  ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle düşük pazarlama harcamalarından da etkilendiler.

"KULLANICILARI GERİ KAZANMAK ZORUNDA"

Needham & Co.'nun kıdemli internet analisti Laura Martin, hisselerdeki düşüşün şirketin metaverse yatırımları tarafından da etkilendiğini söyledi. Zuckerberg, projenin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde önemli miktarda para kaybetmesini beklediğini daha önce söylemişti. 

Martin, bu süreç içerisinde Meta’nın TikTok’taki kullanıcıları geri kazanmak zorunda olduğunu dile getirdi. Ayrıca, şirketin şu an ABD’deki “aşırı düzenleyici inceleme ve müdahale” tarafından da engellendiğini belirtti. 

YÜZDE 57 KAYIP

Şirket, şu an Silikon Vadisi’ndeki büyük teknoloji şirketleri arasında bu yıl en kötü durumda olanı. Meta bu yıl yüzde 57 kayıp yaşarken Apple sadece yüzde 14 kayıp yaşadı. Amazon yüzde 26, Google’ın ana şirketi Alphabet ise yüzde 29 düşüş yaşadı. Meta, yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş gösteren Netflix ile 2022 kayıplarındaki farkı bile daraltıyor. 

Bloomberg Intelligence teknoloji analisti Mandeep Singh, sanal gerçekliğe yönelik çabası olmasaydı, sosyal medya devinin Alphabet'in bulunduğu yere daha yakın olacağını söyledi. Singh, “Meta, WhatsApp veya Instagram gibi diğer işletmelerinden bazılarını devre dışı bırakarak bu sorunu çözebilir” dedi. 

Zuckerberg'in servetinin neredeyse tamamı Meta hisselerine bağlı. Şirketin son vekil beyanına göre Zuckerberg 350 milyondan fazla hisseye sahip. Zuckerberg, bir tür yeniden markalaşma girişiminde bulundu, Joe Rogan'ın podcast'inde yaptığı üç saatlik bir konuşmada defalarca kendisinden "ürün tasarımcısı" olarak bahsetti.

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