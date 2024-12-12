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Market değil gümrüksüz mal merkezi

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Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Morufat Tenıtope Alabı sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Market değil gümrüksüz mal merkezi

Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Morufat Tenıtope Alabı sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.  Polis,21.11.2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Bandabulya'da bulunan  Afrikan Market isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Morufat Tenıtope Alabı’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 110 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet gümrüğü ödenmemiş markası meçhul şişe içerisinde kahverengi sıvı, 5 adet tonkat, 4 paket royal Powder, 4 kavanoz drip şurup, 1 adet Flat Tummy marka Sprey, 1 kavanoz Breast powder, 1 adet şişe içerisinde Breast powder, 5 şişe içerisinde Rave Me, 15 adet içerisinde hap bulunan Dripping Pills marka pembe kavanozlar, 12 adet içerisinde hap bulunan Breast Pills marka beyaz renk kavanozlar, 22 adet içerisinde beyaz renk toz bulunan Juloy V marka pembe kavanozlar ve 7 adet içerisinde beyaz renk tebeşir türü malzeme bulunan Pussy Spice marka kavanozlar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, Morufat Tenıtope Alabı’nin tutuklandığını, 4 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 20 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen sıvı, toz ve şurupların analize gönderildiğini ve beklenen sonuçların çıktığını söyledi.

Polis memuru, yapılan analiz sonucu maddelerin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına,  20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 300 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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