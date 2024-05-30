  • BIST 10463.2
  • Altın 2427.335
  • Dolar 32.2999
  • Euro 35.0113
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Market faresi mahkemede... Ne bulduysa çaldı!

» »
Gönyeli'deki bir marketten 15,509 TL değerinde Mony Walker Black Label viski, iki Mr. Brown soğuk kahve ve iki prezervatif çalan R.R.A, evinde başka marketlere ait 100 ürün bulunarak yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Market faresi mahkemede... Ne bulduysa çaldı!

Polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Nisan 2024 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden  zanlının toplam değerleri 15 bin 509 TL olan Mony Walker Black Label marka viskiyi, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahveleri ve 2 adet  prezervatifleri sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Girne’deki evinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen aramada, 100 kalemden oluşan çok sayıda marketlerde satılan eşyalar bulunup emare olarak alındığını belirtti. 

Numan, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan sorgulamada, sözlü olarak bahse konu marketten viski ve soğuk kahve sirkat ettiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde annesinin evinde de arama yapıldığını ve market ürünleri tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlının 18 ayrı markete girişinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, 9 kişinin sorgulandığını, 5 ifade alındığını kaydetti.

Zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, kendisinin ve annesinin evinde bulunan market eşyalarını nerden elde ettiği yönünde soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın iki ilçede devam ettiğini ifade ederek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu davasında karar verildi: 4 Yıl hapis yatacak30 Mayıs 2024 Perşembe 14:29
  • Tarım Dairesi’nden 5 bölgede denetim30 Mayıs 2024 Perşembe 14:28
  • Tıp-İş’ten ‘Dünya Tütünsüz Günü’ mesajı: Tütünsüz bir ülke için eğitim şart30 Mayıs 2024 Perşembe 14:12
  • “2025 - 2027 Orta Vadeli Mali Planı" yayımlandı30 Mayıs 2024 Perşembe 14:11
  • Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve çevresi düzenlenip, yenileniyor...30 Mayıs 2024 Perşembe 12:48
  • Kordonboyu projesinin altyapı çalışmalarında sona gelindi30 Mayıs 2024 Perşembe 12:47
  • TDP Lapta Alsancak Çamlıbel örgüt binası açıldı30 Mayıs 2024 Perşembe 12:45
  • Çeler: ''CTP anket yapıyor. Eminim yine TDP’yi baraj altı gösterecekler''30 Mayıs 2024 Perşembe 12:34
  • Dr. Nazım Beratlı hayatını kaybetti30 Mayıs 2024 Perşembe 12:25
  • İngiltere’de siyasi partiler, KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için talepte bulundu!30 Mayıs 2024 Perşembe 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti