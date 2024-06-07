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Market faresi teminatla serbest...

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Gönyeli'de bir marketten 15 bin 509 TL değerinde viski, soğuk kahve ve prezervatif çalan R.R.A, evinde başka marketlere ait 100 ürün bulunarak yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Market faresi teminatla serbest...

Polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Nisan 2024 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden  zanlının toplam değerleri 15 bin 509 TL olan Mony Walker Black Label marka viskiyi, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahveleri ve 2 adet  prezervatifleri sirkat ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Girne’deki evinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen aramada, 100 kalemden oluşan çok sayıda marketlerde satılan eşyalar bulunup emare olarak alındığını belirtti. 

Numan, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan sorgulamada, sözlü olarak bahse konu marketten viski ve soğuk kahve sirkat ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde annesinin evinde de arama yapıldığını ve market ürünleri tespit edildiğini söyledi.

Polis, ayrıca birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlının 18 ayrı markete girişinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 30 Mayıs’ta ikinci kez mahkemeye çıkarıldığını, 8 gün ek tutukluluk aldığını, bu süre içerisinde Belça isimli marketten iki paket sigara tütünü çaldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının kendi ve annesinin evinde bulunan ürünlerle ilgili izahat vermediğini, Belça’dan hırsızlık yaptığını kabul etmediğini, sadece  Gönyeli'de faaliyet gösteren marketten 15 bin 509 TL olan Mony Walker Black Label marka viskiyi, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahveleri ve 2 adet prezervatifleri çaldığını beyan ettiğini söyledi.Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarından hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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