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"Market genelgesinde sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama yok"

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını ifade etti.
"Market genelgesinde sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama yok"

İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Genelgeye göre marketler, 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak. 81 il valiliğine gönderilen genelgede yer alan detayların ardından, sigara satışına yönelik bir düzenleme yapıp yapılmadığı da merak konusu oldu.

"Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yanıt verdi.

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları AA'ya değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

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