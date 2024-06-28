Market hırsızı Girne Limanı'ndan çıkış yaparken tutuklandı

Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
26.06.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden D.T.(K-26)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 1953.87 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs Girne Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.