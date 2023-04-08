Market raflarında bu kez Kılıçdaroğlu etiketleri: Sana söz, bu fiyatlar düşecek

Market raflarındaki "Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler nedeniyle tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından bu kez, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı etiketlerin market raflarına yapıştırılması gündem oldu.

Market raflarındaki "Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler nedeniyle tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından bu kez, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı etiketlerin market raflarına yapıştırılması gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan etiketlerin üzerinde "Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek" yazdığı görüldü.

Geçim sıkıntısı, işsizlik, enflasyon milyonlarca yurttaşı zor duruma düşürdü. Enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün azalırken yurttaşlar da tepkilerini farklı şekillerde dile getirmeye devam ediyor.

Seçim arifesinde konuya dikkat çekmek için marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını tasarlayan Mahir Akkoyun’un gözaltına alınmasının ardından bu kez de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı etikerler raflarda görüldü.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde "Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları etiketlerin yer aldığı görselleri hesaplarında paylaştı.