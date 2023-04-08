  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Market raflarında bu kez Kılıçdaroğlu etiketleri: Sana söz, bu fiyatlar düşecek

»
Market raflarındaki "Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler nedeniyle tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından bu kez, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı etiketlerin market raflarına yapıştırılması gündem oldu.
Market raflarında bu kez Kılıçdaroğlu etiketleri: Sana söz, bu fiyatlar düşecek

Market raflarındaki "Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler nedeniyle tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından bu kez, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı etiketlerin market raflarına yapıştırılması gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan etiketlerin üzerinde "Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek" yazdığı görüldü.

Geçim sıkıntısı, işsizlik, enflasyon milyonlarca yurttaşı zor duruma düşürdü. Enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün azalırken yurttaşlar da tepkilerini farklı şekillerde dile getirmeye devam ediyor.

Seçim arifesinde konuya dikkat çekmek için marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını tasarlayan Mahir Akkoyun’un gözaltına alınmasının ardından bu kez de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı etikerler raflarda görüldü.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde "Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları etiketlerin yer aldığı görselleri hesaplarında paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Togg yüklü TIR'lar yolda07 Nisan 2023 Cuma 18:35
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin raporunda Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar07 Nisan 2023 Cuma 15:40
  • UNICEF’ten Türkiye için yardım çağrısı07 Nisan 2023 Cuma 14:41
  • Merkez’den TL mevduat payı düşük bankalara ek ceza07 Nisan 2023 Cuma 12:45
  • Türkiye, yıllık ortalama deprem sayısını 2 ayda aştı07 Nisan 2023 Cuma 10:49
  • Fitch: Türkiye’de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli06 Nisan 2023 Perşembe 16:31
  • Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız" dedi, Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı06 Nisan 2023 Perşembe 16:29
  • İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Bu konuyla ilgili son açıklamamdır06 Nisan 2023 Perşembe 15:51
  • Türkiye'de son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti06 Nisan 2023 Perşembe 15:30
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri06 Nisan 2023 Perşembe 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti