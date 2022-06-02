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Marketçiler ve kasaplar ayaklanıyor!

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Marketçiler ve kasaplar ayaklanıyor!
Marketçiler ve kasaplar ayaklanıyor!

Elektrik zamları marketçileri ve kasapları çileden çıkardı.


Edinilen bilgilere göre, Marketçiler eylem yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre marketler 4 Haziran Cumartesi günü zamları protesto etmek amacıyla satış yapmayacak. 


Öte yandan kasaplar ve mezbahalar da 6 Haziran Pazartesi günü Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la bir görüşme gerçekleştirecek.

Kasaplar eğer görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmazsa satışları durduracak ve eyleme gidecek.

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