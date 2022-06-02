Marketçiler ve kasaplar ayaklanıyor!

Elektrik zamları marketçileri ve kasapları çileden çıkardı.
Edinilen bilgilere göre, Marketçiler eylem yapmaya hazırlanıyor.
Buna göre marketler 4 Haziran Cumartesi günü zamları protesto etmek amacıyla satış yapmayacak.
Öte yandan kasaplar ve mezbahalar da 6 Haziran Pazartesi günü Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la bir görüşme gerçekleştirecek.
Kasaplar eğer görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmazsa satışları durduracak ve eyleme gidecek.
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