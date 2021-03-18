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Marketi soyan şahsa 1 yıl ceza

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Ahmet Akkuş aleyhindeki dava dün karara bağlandı.
Marketi soyan şahsa 1 yıl ceza

Lefkoşa’da Surlariçi’nde 20 Kasım 2020 tarihinde Kadife Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Bektaş Şaşkara’nın yaptığı Şaşkara Market isimli işyerine girerek sirkat ettiği yüklü miktarda sigara paketleri, tütün, tütün kâğıdı, bozuk para, erkek ve kadın yüzüğü ile kamera kayıt cihazıyla toplamda yaklaşık 6 bin 255 TL değerinde mal ele geçiren sanık Ahmet Akkuş aleyhindeki dava dün karara bağlandı.  

Detay Özel-Evrim Kamalı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliğiyle alınan kararı Başkan Gazi açıkladı. Gazi, bu tür suçlarla toplumun mal ve can güvenliğini tehlikede hissettiğini belirterek, bu suçları önlemek adına caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Gazi, karar verilirken, kamu yararının ve sanığın topluma yeniden kazandırılmasının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. 20 yaşındaki sanığın yetiştiği şartların ve özellik yaşının göz önünde bulundurulduğuna vurgu yapan Gazi, sanığın 1 yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

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