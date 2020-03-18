Marketler için yeni düzenleme!

Marketler Birliği marketlerin çalışmalatına yeni düzenleme getirdi.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yaptığı açıklamada:

1. Tüm marketler müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığının salgından korunmak için önerdiği tüm koşulları yerine getirmeli.

2. Tüm marketler sabah 07.00’de açılıp akşam saat 18.00’de kapanacaktır.

3. Tüm marketler bu yeni uygulamaya göre,

50 metre kare altı marketlerimize en çok 5 müşteri,

50-200 metre kare arası marketlerimize en fazla 10 müşteri,

200-500 metre kare arası marketlerimize en fazla 20 müşteri,

500-1000 metre kare arası marketlerimize en fazla 35 müşteri

1000 metre kare üstü marketlerimize en fazla 50 müşteri alınacaktır.

Tüm marketlerimiz bu yeni uygulamaya titizlikle uymalarını, uymayanlara yasal işlem başlatılacağını özellikle duyurulur.” dedi.