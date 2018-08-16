Marketlerde sıkı denetim başlıyor

Başbakan: Ekonomi Bakanlığı en kısa sürede marketlerde denetim başlatacak

Başbakan Tufan Erhürman Başbakanlık’ta gazeteciler ile bir araya geldi.

MARKETLERE DENETİM

Başbakan Erhürman "Krizin fırsata çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Ekonomi Bakanlığı en kısa sürede marketlerde denetim başlatacak" dedi.

EVKAF'DA KUR SABİTLEME

Başbakan Erhürman: Vakıfların kiradaki malları için vatandaştan yana bir düzenleme için girişim başlattığını açıklayarak Evkaf'ın döviz üzerinden kiraladığı dükkan ve mülklerde kur sabitlemesi yapılması için çalıştıklarını kaydetti

LÜKS EVLERE EKSTRA VERGİ

Başbakan Tufan Erhürman "Lüks tüketim için yeni vergi sisteminin Aralık ayında devreye gireceğini belirterek, havuzlu ev, yüksek metrekare ev, boş ev- arsa, araç bu sistemle ekstra vergilendirileceğini söyledi."

Başbakan Erhürman: Türkiye kaynağının kullanılması, sabit yatırım ve tasarruf konusunda başarı sağladık. Hükümetin odağı ekonomi. İşsizlikle mücadele başlattık

Erhürman: Toplum olarak çok çalışmamız, üretmemiz lazım. Yerel işgücü konusunda seferberlik ilan ettik. Teşvik dahil, her türlü çalışmayı başlattık