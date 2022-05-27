Marketlerde zam yağmuru devam ediyor...
Ülkede pahalılık aldı başını gidiyor. Son yapılan akaryakıt zammından sonra bir çok tüketim maddesine zam hazırlığı yeniden başladı.
Marketlerde yeni zamlardan dolayı etiketlker hızla değişiyor.
Marketlerde zam yağmuru devam ediyor...
Ülkede pahalılık aldı başını gidiyor. Son yapılan akaryakıt zammından sonra bir çok tüketim maddesine zam hazırlığı yeniden başladı.
Marketlerde yeni zamlardan dolayı etiketlker hızla değişiyor.
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